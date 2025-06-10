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Экономика

В Кыргызстане сумма платежей с использованием QR-кодов выросла в 24 раза

В Кыргызстане сумма платежей с использованием QR-кодов в первом квартале 2025-го достигла рекордных 94 миллиардов сомов. Это в 24 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (3,9 миллиарда сомов). Такие данные содержатся в материалах Национального банка.

По данным регулятора, всего за указанный период проведено 53,7 миллиона транзакций через систему оператора взаимодействия. За аналогичный период 2024-го этот показатель составлял 3,9 миллиона денежных переводов.

В Нацбанке отмечают, что рост обусловлен масштабным внедрением QR-технологий. К концу весны этого года в торгово-сервисных предприятиях страны действовали 67,6 тысячи QR-кодов. Наибольшее количество из них отмечено в Бишкеке (31,5 тысячи), Ошской (10,4 тысячи) и Чуйской (5,7 тысячи) областях.

В КР QR-платежи обслуживают 20 банков и 12 платежных организаций.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/332075/
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