Экономика

В Нарынской области строят новое водохранилище

В Джумгальском районе Нарынской области строится новое водохранилище. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Отмечается, что в селе Тугол-Сай строится Тугол-Сайский бассейн сезонного регулирования (БСР) объемом 3,2 миллиона кубометров.

«Так как запас воды в реке Тугол-Сай ограничен, из-за большого количества орошаемых земель в вегетационный период не хватало необходимого объема влаги. Строительство БСР направлено на сбор воды с осени до весны, а также в периоды ее изобилия для последующего использования в оросительный сезон», — сказали в Минсельхозе.

В результате строительства ожидаются улучшение водоснабжения 3 тысяч 208 гектаров орошаемых земель и дополнительное освоение 1 тысячи 602 гектаров новых площадей. Уточняется, что урожайность в регионе вырастет в два раза.

Ранее ведомство сообщало о строительстве двух водохранилищ в Иссык-Кульской области. 
