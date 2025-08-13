16:25
USD 87.35
EUR 101.46
RUB 1.10
Экономика

В Санкт-Петербурге ждут роста цен на доставку после запрета работать мигрантам

В Санкт-Петербурге ждут роста цен на доставку после запрета работать мигрантам курьерами. Об этом сообщили в Ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний России.

Глава ассоциации Александр Митюков выразил глубокую озабоченность в связи с тем, что позиция отраслевых компаний не была услышана, хотя они заранее направляли в Смольный свой отзыв на проект.

«Особые опасения вызывает ситуация перед началом высокого сезона в ноябре, когда традиционно возрастает потребность в услугах доставки», — сказал он.

Бизнесу дали срок на адаптацию три месяца, окончание которого как раз приходится на ноябрь.

«Введение ограничений приведет к дефициту курьеров, росту цен на услуги доставки и ухудшению условий конкуренции, что негативно отразится на потребителях и небольших компаниях, развивающих собственные службы доставки. Небольшим предприятиям будет крайне сложно конкурировать с крупными игроками, предлагающими более выгодные условия для курьеров», — добавил эксперт.

По его оценке, стоимость доставки может увеличиться в 1,5–2 раза, а вознаграждения курьеров — на 20 процентов и выше.

«Сегодня в городе трудятся более 60 тысяч курьеров, около 20 процентов из них — это мигранты. Как правило, это профессиональные доставщики, с опытом и соответствующими навыками. Заменить мигрантов в доставке будет сложно, и даже переходный период в три месяца вряд ли сможет привести рынок в необходимый баланс в ближайшие месяцы», — отметил Александр Митюков.

Напомним, 11 августа губернатор города Александр Беглов утвердил запрет на работу в доставке для мигрантов, которые трудятся по патенту.

При этом в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе без оформления патента или разрешения на работу в России могут осуществлять трудовую деятельность граждане Беларуси, Казахстана, Армении и Кыргызстана.

Отметим, что сначала в Санкт-Петербурге отложили введение запрета на работу мигрантов в такси и службах доставки. Документ должен был вступить в силу 1 июля. Но позже власти решили не отказываться от запланированного.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/339451/
просмотров: 113
Версия для печати
Материалы по теме
В Санкт-Петербурге трудовым мигрантам теперь запретили работать и курьерами
В Санкт-Петербурге все-таки запретили трудовым мигрантам работать таксистами
В Петербурге запрет мигрантам работать курьерами и таксистами пока не вводят
Беглов: Россиянын президенти Владимир Путин Кыргызстанга иш сапары менен келет
В Санкт-Петербурге арестован кыргызстанец за организацию незаконной миграции
Кыргызстанские учителя приняли участие в проекте «Пушкинский Петербург»
В Санкт-Петербурге намерены запретить мигрантам работать курьерами и таксистами
В РФ предлагают ввести обязательное лицензирование курьерской работы мигрантов
В Санкт-Петербурге на эскалаторе в метро сбили кыргызстанку с маленьким ребенком
В Санкт-Петербурге арестовали кыргызстанца по обвинению в массовой аварии
Популярные новости
Кыргызстан и&nbsp;Узбекистан направят в&nbsp;Казахстан 600 миллионов кубометров воды Кыргызстан и Узбекистан направят в Казахстан 600 миллионов кубометров воды
Более 55&nbsp;тонн фруктов и&nbsp;ягод завезли кыргызстанские поставщики в&nbsp;регионы России Более 55 тонн фруктов и ягод завезли кыргызстанские поставщики в регионы России
Временный запрет на&nbsp;вывоз крупного рогатого скота инициирует Минсельхоз Временный запрет на вывоз крупного рогатого скота инициирует Минсельхоз
Таджикистан увеличил экспорт в&nbsp;Кыргызстан почти в&nbsp;пять раз Таджикистан увеличил экспорт в Кыргызстан почти в пять раз
Бизнес
Пассивный доход каждый месяц для клиентов 55+&nbsp;&mdash; с&nbsp;заботой о&nbsp;вашем будущем Пассивный доход каждый месяц для клиентов 55+ — с заботой о вашем будущем
TED Talk&nbsp;3: с&nbsp;экспертами об&nbsp;истинной ценности недвижимости TED Talk 3: с экспертами об истинной ценности недвижимости
&laquo;Компаньон FEST&raquo;: лето, которое запомнится «Компаньон FEST»: лето, которое запомнится
ОАО &laquo;Элдик Банк&raquo; купило компанию &laquo;Скай Мобайл&raquo; (бренд Beeline Кыргызстан) ОАО «Элдик Банк» купило компанию «Скай Мобайл» (бренд Beeline Кыргызстан)
13 августа, среда
16:23
Технические работы в Едином реестре правонарушений: как это повлияет на поездки Технические работы в Едином реестре правонарушений: как...
16:14
Пассивный доход каждый месяц для клиентов 55+ — с заботой о вашем будущем
16:14
В Санкт-Петербурге ждут роста цен на доставку после запрета работать мигрантам
15:44
Премьер-министр Армении не приедет в Кыргызстан на заседание ЕМПС
15:21
Гумбез Арзымата в Таласской области планируют отреставрировать