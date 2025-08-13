В Санкт-Петербурге ждут роста цен на доставку после запрета работать мигрантам курьерами. Об этом сообщили в Ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний России.

Глава ассоциации Александр Митюков выразил глубокую озабоченность в связи с тем, что позиция отраслевых компаний не была услышана, хотя они заранее направляли в Смольный свой отзыв на проект.

«Особые опасения вызывает ситуация перед началом высокого сезона в ноябре, когда традиционно возрастает потребность в услугах доставки», — сказал он.

Бизнесу дали срок на адаптацию три месяца, окончание которого как раз приходится на ноябрь.

«Введение ограничений приведет к дефициту курьеров, росту цен на услуги доставки и ухудшению условий конкуренции, что негативно отразится на потребителях и небольших компаниях, развивающих собственные службы доставки. Небольшим предприятиям будет крайне сложно конкурировать с крупными игроками, предлагающими более выгодные условия для курьеров», — добавил эксперт.

По его оценке, стоимость доставки может увеличиться в 1,5–2 раза, а вознаграждения курьеров — на 20 процентов и выше.

«Сегодня в городе трудятся более 60 тысяч курьеров, около 20 процентов из них — это мигранты. Как правило, это профессиональные доставщики, с опытом и соответствующими навыками. Заменить мигрантов в доставке будет сложно, и даже переходный период в три месяца вряд ли сможет привести рынок в необходимый баланс в ближайшие месяцы», — отметил Александр Митюков.

Напомним, 11 августа губернатор города Александр Беглов утвердил запрет на работу в доставке для мигрантов, которые трудятся по патенту.

При этом в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе без оформления патента или разрешения на работу в России могут осуществлять трудовую деятельность граждане Беларуси, Казахстана, Армении и Кыргызстана.

Отметим, что сначала в Санкт-Петербурге отложили введение запрета на работу мигрантов в такси и службах доставки. Документ должен был вступить в силу 1 июля. Но позже власти решили не отказываться от запланированного.