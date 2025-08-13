12:01
Экономика

Вмененное и аннуитетное страхование инициирует Минэкономики: что это и зачем

Министерство экономики и коммерции в рамках реализации Закона «О страховании и страховой деятельности» предлагает дополнить соответствующий проект постановления кабмина новыми главами 92, 93 и 94 о трех новых видах страховок. Документ вынесен на общественное обсуждение.

Вмененное страхование — это особый, смешанный вид страхования по сравнению с теми двумя, которые существуют сегодня: обязательным и добровольным. Причиной введения такой формы страхования стало то, что для осуществления некоторых видов деятельности необходимо страховать жизнь и здоровье людей, имущество. Например, это будет касаться юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в первую очередь риелторов, туроператоров, специалистов по анализу финансовых рисков с помощью математических и статистических методов (актуариев), оценщиков, добровольного медицинского страхования мигрантов.

На сегодняшний день в ЕАЭС странах практикуется вмененное страхование, отметили в Минэкономики.

«Преимуществом вмененного страхования является то, что при законодательно закрепленном требовании о наличии договора страхования и его существенных условиях детальные условия страхования определяются не специальным законом, а договором. Введение вмененного страхования позволит сторонам договора страхования предусмотреть гибкие условия страхования, отвечающие интересам клиента, улучшить страховые продукты и определить четкий перечень рисков», — отмечается в справке-обосновании.

Аннуитетное страхование — это форма инвестиционного продукта, который предоставляет страховую защиту и гарантированный доход в виде регулярных выплат в течение определенного периода времени или до конца жизни. Этот вид обычно используется для обеспечения пожилых людей стабильным и гарантированным источником дохода в пенсионном возрасте. Аннуитетное страхование является полезным инструментом для обеспечения стабильного дохода в пожилом возрасте или после выхода на пенсию, обеспечивая защиту от финансовых рисков и обеспечивая долгосрочную финансовую безопасность.

Страхование по исламским принципам отличается от традиционных форм страхования, таких как страхование по принципу распределения риска, избегания неопределенности и противодействия риску, которые считаются противоречащими исламским законам (шариату). Вместо этого исламские принципы страхования стремятся к соблюдению принципов справедливости, солидарности и избеганию риска.

Такафул — это основной принцип исламского страхования, который базируется на идее солидарности и взаимопомощи. Совместная система страхования, в которой участники объединяют свои ресурсы для защиты друг друга от потенциальных убытков.

Исламское страхование предлагает различные продукты, включая страхование жизни, медицинское страхование, страхование имуществ.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/339393/
