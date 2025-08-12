15:18
Экономика

В ЕАЭС появится общий биржевой рынок

В ЕАЭС появится общий биржевой рынок. Об этом сообщил начальник управления координации ЕАЭС Министерства экономики и коммерции Кыргызстана Элимбек Каныбек уулу.

Он отметил, что вопрос будет обсуждаться на заседании Евразийского межправительственного совета в Чолпон-Ате.

Реализация проекта планируется на 2030 год.

По словам экономиста, общий биржевой рынок — организованная площадка, где оптом продают и покупают товары по прозрачным правилам бизнес, предприятия, агросектор и торговые компании.

«Запуск общей биржи создает одинаковые правила для всех стран ЕАЭС, прозрачные цены, потому что все видят, как торгуются, например, кыргызстанский фермер и российский покупатель. Сократится количество серых схем, потому что торговля будет фиксироваться официально, появится еще больше возможностей использовать национальные валюты», — добавил Элимбек Каныбек уулу.

Напомним, премьер-министры государств Евразийского экономического союза встретятся 14-15 августа в Чолпон-Ате, где пройдет заседание Евразийского межправительственного совета.

