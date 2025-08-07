В Бишкеке откроется международная выставка «Кыргызстан ЭКСПО — 2025». Об этом сообщает Торгово-промышленная палата.

По ее данным, большое мероприятие пройдет 24-25 октября.

Это крупнейшая деловая площадка года, объединяющая компании из Кыргызстана, стран региона и международных партнеров.

В рамках выставки предусмотрены B2B-встречи, деловая программа, возможность расширения деловых связей и обсуждение перспектив сотрудничества. Будут представлены ключевые сектора экономики:

промышленность;

сельское хозяйство;

транспорт и логистика;

строительство;

энергетика;

туризм;

здравоохранение;

образование;

IT и цифровые технологии;

легкая и пищевая промышленность.

Участие в выставке открывает перспективы выхода на рынок Кыргызской Республики и государств Евразийского экономического союза, установления деловых контактов, презентации продукции и услуг, а также заключения соглашений и меморандумов о сотрудничестве.

Ожидается участие делегаций из более чем десяти стран, включая Россию, Китай, Турцию, Казахстан, Узбекистан, Беларусь, Иран, Азербайджан, Монголию.