В Бишкеке откроется международная выставка «Кыргызстан ЭКСПО — 2025». Об этом сообщает Торгово-промышленная палата.
По ее данным, большое мероприятие пройдет 24-25 октября.
Это крупнейшая деловая площадка года, объединяющая компании из Кыргызстана, стран региона и международных партнеров.
В рамках выставки предусмотрены B2B-встречи, деловая программа, возможность расширения деловых связей и обсуждение перспектив сотрудничества. Будут представлены ключевые сектора экономики:
- промышленность;
- сельское хозяйство;
- транспорт и логистика;
- строительство;
- энергетика;
- туризм;
- здравоохранение;
- образование;
- IT и цифровые технологии;
- легкая и пищевая промышленность.
Участие в выставке открывает перспективы выхода на рынок Кыргызской Республики и государств Евразийского экономического союза, установления деловых контактов, презентации продукции и услуг, а также заключения соглашений и меморандумов о сотрудничестве.
Ожидается участие делегаций из более чем десяти стран, включая Россию, Китай, Турцию, Казахстан, Узбекистан, Беларусь, Иран, Азербайджан, Монголию.