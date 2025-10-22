В Бишкеке откроется выставка «Кыргызстан ЭКСПО 2025», сообщает Торгово-промышленная палата.

Отмечается, что выставка станет площадкой для производителей, экспортеров, инвесторов и представителей власти. Здесь можно будет заключить контракты, найти партнеров и представить новые товары и услуги.

Будут представлены компании из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Ирана, Китая, Кореи и других стран. Всего участие подтвердили 140 производителей и зарубежных компаний.

На EXPO организуют выставочную зону с товарами, услугами и технологиями, запланированы B2B-встречи и быстрый нетворкинг, а также питч-сессии для производителей и экспортеров, тематические дискуссии с госорганами и международными партнерами.

Выставка «Кыргызстан ЭКСПО 2025» запланирована на 13-14 ноября.