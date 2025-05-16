Кыргызстан примет участие в выставке «ЭКСПО-2025» в Японии

С 4 по 8 июня 2025 года в Осаке (Япония) пройдет одна из масштабных международных выставок в мире «ЭКСПО-2025». Об этом сообщает Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики.

По его данным, официальную делегацию Кыргызстана возглавит глава Минкультуры Мирбек Мамбеталиев. В состав войдут также деятели культуры, творческие коллективы и представители других сфер.

В рамках выставки 6 и 7 июня состоится празднование Национального дня Кыргызской Республики — для кыргызской диаспоры, японских зрителей и всех участников выставки будет представлена обширная культурная программа.

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В ходе мероприятия выступят манасчи, прославляющие эпос «Манас». Видные представители кыргызской эстрады и музыкальный ансамбль «Үркөр» исполнят произведения, сочетающие современные ритмы с национальным колоритом. Любимец детей коллектив D Billions также представит свое творчество. Кроме того, будет показана коллекция женской одежды от модного дома «Дильбар».

Гостям представят разнообразные блюда национальной кухни, что позволит им ближе познакомиться с кулинарными традициями КР.

Для нашей страны участие в этой выставке — это уникальная возможность представить на международной арене свое историческое, культурное и духовное наследие.