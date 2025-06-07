Кыргызстан показал культуру и экологичную продукцию на ЭКСПО-2025

Кыргызстан принимает участие во всемирной выставке ЭКСПО-2025, которая проходит в японском городе Осаке. Об этом сообщили в Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики.

С 13 апреля по 13 октября в павильоне КР проходят презентации, культурные мероприятия и интерактивные выставки. Посетители могут познакомиться с кыргызской культурой, народными ремеслами, креативной индустрией, а также с экологически чистой продукцией, произведенной в нашей республике.

5 июня артисты из Кыргызстана представили музыкальную программу и провели флешмоб для гостей ЭКСПО. 6 июня на выставке состоялся концерт в честь Национального дня КР.