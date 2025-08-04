Консолидированный бюджет Кыргызстана впервые превысит триллион сомов

В этом году консолидированный бюджет Кыргызской Республики впервые в истории может превысить отметку в 1 триллион сомов и достичь 1 триллиона 6 миллиардов 300 миллионов. Об этом написал на своей странице в Facebook глава управления информационной политики главы государства Дайырбек Орунбеков.

По его словам, бюджет на 2025-й утвержден в 708,9 миллиарда сомов. Однако по итогам полугодия зафиксировано превышение плановых поступлений, и теперь достижение триллионной планки считается вполне реальной задачей.

Для сравнения, в предыдущие годы бюджет составлял:

в 2010-м — 96,5 миллиарда сомов;

в 2015-м — 196,1 миллиарда;

в 2020-м — 247,8 миллиарда;

в 2021-м — 313,1 миллиарда;

в 2024-м — 689,1 миллиарда сомов.

Таким образом, в отличие от 2020 года, бюджет 2025-го может, по мнению Дайырбека Орунбекова, вырасти в четыре раза.

Власти подчеркивают, что подобные показатели стали возможны, несмотря на серьезные вызовы, с которыми столкнулась страна за последние годы: это и борьба с коррупцией, и противостояние организованным преступным группам, и тяжелый процесс урегулирования пограничных споров с соседними государствами. При этом именно в последние годы КР пришлось выплачивать основную часть внешнего долга, накопленного с момента обретения независимости.

Несмотря на все трудности, республика демонстрирует уверенное развитие. В бюджете отражаются не абстрактные цифры, а конкретные проекты:

ежегодно сдаются в эксплуатацию сотни школ, десятки больниц, медицинских и культурных объектов;

строятся аэропорты в регионах, куплены новые самолеты;

реконструируются старые и строятся новые гидроэлектростанции;

прокладывается железная дорога Балыкчи — Кочкор;

модернизируется армия, растет зарплата военных и сотрудников Погранслужбы (зарплата пограничника выросла с 17 тысяч до более чем 90 тысяч сомов);

для МЧС и дорожников закуплена крупная техника, включая вертолеты.

Чиновники отмечают, что это не просто «цифры на бумаге», а реальные перемены, которые ощущают в регионах. И впереди, как сообщается, страну ждут еще более масштабные проекты, которые когда-то были лишь мечтой, а теперь начинают воплощаться в жизнь.