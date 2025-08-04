15:57
USD 87.45
EUR 99.75
RUB 1.09
Экономика

Консолидированный бюджет Кыргызстана впервые превысит триллион сомов

В этом году консолидированный бюджет Кыргызской Республики впервые в истории может превысить отметку в 1 триллион сомов и достичь 1 триллиона 6 миллиардов 300 миллионов. Об этом написал на своей странице в Facebook глава управления информационной политики главы государства Дайырбек Орунбеков.

По его словам, бюджет на 2025-й утвержден в 708,9 миллиарда сомов. Однако по итогам полугодия зафиксировано превышение плановых поступлений, и теперь достижение триллионной планки считается вполне реальной задачей.

Для сравнения, в предыдущие годы бюджет составлял:

  • в 2010-м — 96,5 миллиарда сомов;
  • в 2015-м — 196,1 миллиарда;
  • в 2020-м — 247,8 миллиарда;
  • в 2021-м — 313,1 миллиарда;
  • в 2024-м — 689,1 миллиарда сомов.

Таким образом, в отличие от 2020 года, бюджет 2025-го может, по мнению Дайырбека Орунбекова, вырасти в четыре раза.

Власти подчеркивают, что подобные показатели стали возможны, несмотря на серьезные вызовы, с которыми столкнулась страна за последние годы: это и борьба с коррупцией, и противостояние организованным преступным группам, и тяжелый процесс урегулирования пограничных споров с соседними государствами. При этом именно в последние годы КР пришлось выплачивать основную часть внешнего долга, накопленного с момента обретения независимости.

Несмотря на все трудности, республика демонстрирует уверенное развитие. В бюджете отражаются не абстрактные цифры, а конкретные проекты:

  • ежегодно сдаются в эксплуатацию сотни школ, десятки больниц, медицинских и культурных объектов;
  • строятся аэропорты в регионах, куплены новые самолеты;
  • реконструируются старые и строятся новые гидроэлектростанции;
  • прокладывается железная дорога Балыкчи — Кочкор;
  • модернизируется армия, растет зарплата военных и сотрудников Погранслужбы (зарплата пограничника выросла с 17 тысяч до более чем 90 тысяч сомов);
  • для МЧС и дорожников закуплена крупная техника, включая вертолеты.

Чиновники отмечают, что это не просто «цифры на бумаге», а реальные перемены, которые ощущают в регионах. И впереди, как сообщается, страну ждут еще более масштабные проекты, которые когда-то были лишь мечтой, а теперь начинают воплощаться в жизнь.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/338443/
просмотров: 518
Версия для печати
Материалы по теме
Полемика вокруг нового памятника Манасу: Дайырбек Орунбеков тоже высказался
Дайырбек Орунбеков: Реформы в Кыргызстане заметны уже и за пределами страны
Кто брал и кто платит: Дайырбек Орунбеков рассказал о структуре госдолга КР
Кыргызстан вкладывает рекордные средства в развитие медицины после пандемии
Всемирный банк предоставит Кыргызстану бюджетную поддержку в $100 миллионов
Чиновники, получившие выговор, не смогут выезжать в зарубежные командировки
Кыргызстан лидирует среди стран ЕАЭС по доходу консолидированного бюджета
Иссык-Кульская область на развитие получила 587 миллионов сомов из бюджета
Дайырбек Орунбеков прокомментировал задержание сотрудников «Клоопа»
Бюджетные стимулы способствовали экономическому росту Кыргызстана — ЕАЭС
Популярные новости
Рубль и&nbsp;тенге заметно подорожали, евро дешевеет. Курс валют на&nbsp;1&nbsp;августа Рубль и тенге заметно подорожали, евро дешевеет. Курс валют на 1 августа
В&nbsp;экономике Кыргызстана есть признаки &laquo;перегрева&raquo; и&nbsp;структурного дисбаланса В экономике Кыргызстана есть признаки «перегрева» и структурного дисбаланса
Доллар подорожал, рубль и&nbsp;тенге дешевеют к&nbsp;сому. Курс валют на&nbsp;31&nbsp;июля Доллар подорожал, рубль и тенге дешевеют к сому. Курс валют на 31 июля
Налоговая служба выявила нелегальных производителей мебели в&nbsp;ходе рейда Налоговая служба выявила нелегальных производителей мебели в ходе рейда
Бизнес
Планируй путешествие: AZAL и&nbsp;MBANK дают до&nbsp;15&nbsp;процентов скидки на&nbsp;билеты Планируй путешествие: AZAL и MBANK дают до 15 процентов скидки на билеты
MEGA первым обеспечил связь на&nbsp;озере Сон-Куль MEGA первым обеспечил связь на озере Сон-Куль
Отправляйте переводы и&nbsp;выигрывайте подарки с&nbsp;&laquo;Оптима Банком&raquo; и&nbsp;&laquo;Золотой короной&raquo; Отправляйте переводы и выигрывайте подарки с «Оптима Банком» и «Золотой короной»
Почему выгодно дружить с&nbsp;владельцем тарифа &laquo;Семья Премиум&raquo; Почему выгодно дружить с владельцем тарифа «Семья Премиум»
4 августа, понедельник
15:53
Бешенство неизлечимо, но прививка предотвращает смерть пострадавшего Бешенство неизлечимо, но прививка предотвращает смерть...
15:46
Планируй путешествие: AZAL и MBANK дают до 15 процентов скидки на билеты
15:31
Задержаны подозреваемые в коррупции сотрудники департамента при мэрии Кызыл-Кии
15:22
Алина Жакыпова лишена прав за езду в нетрезвом виде после инцидента в Sheraton
15:04
Упростить процедуру замены водительских удостоверений планируют в Кыргызстане