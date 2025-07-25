Крипторынок Кыргызстана ждет перезагрузка. Майнинг, резерв и тотальный контроль

В Кыргызстане на общественное обсуждение вынесли проект закона о внесении изменений в Закон «О виртуальных активах». Документ предусматривает масштабное обновление действующего законодательства в сфере цифровых активов и усиливает роль государства в регулировании отрасли.

Согласно законопроекту, предлагается уточнить и расширить понятийный аппарат. В частности, вводится обновленное определение стейблкоина — как обеспеченного цифрового токена, номинированного в национальной или иностранной валюте.

Впервые закрепляется понятие токена, обеспеченного реальным активом (RWA Token), что отражает тренды глобального крипторынка. Его выпуск будет регулироваться указами президента.

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Одним из новшеств является признание государственной роли в майнинге. В документе содержится определение понятия «государственный майнинг» — добычи цифровых активов с использованием ресурсов государства и с возможностью формирования государственного криптовалютного резерва. Этот резерв будет создаваться за счет добычи, эмиссии, токенизации и приобретения виртуальных активов, находящихся в собственности государства.

Особое внимание в проекте уделено созданию механизмов пилотного правового регулирования — так называемых специальных регулятивных режимов. Это правовые «песочницы», в которых допускается временное тестирование новых цифровых продуктов и технологий в ограниченной и контролируемой среде. Решение о введении таких режимов будет принимать президент. Кроме того, уполномоченный орган получит право выдавать временные лицензии участникам пилотных проектов.

Проект перераспределяет функции между органами государственной власти. Уточняется статус уполномоченного органа по реализации политики в сфере виртуальных активов — он будет отвечать за стратегическое развитие отрасли, выдачу разрешений, государственную регистрацию и формирование стандартов. Контроль и надзор, в свою очередь, будет осуществлять другой орган, определяемый кабинетом министров.

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Изменения затрагивают положения более чем пятнадцати статей основного закона. Существенную часть прежних полномочий кабинета министров передадут президенту, в том числе в вопросах регулирования эмиссии, обращения токенов и создания специальных режимов.

После вступления закона в силу кабинету министров предстоит в течение месяца привести нормативные правовые акты в соответствие с новыми нормами. Закон также рекомендует другим госорганам и органам местного самоуправления принять необходимые меры в установленные сроки.

Общественное обсуждение проекта закона открыто на официальном портале проектов нормативных актов.