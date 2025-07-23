Первое заседание делового совета Кыргызстана и Монголии пройдет в сентябре. Об этом журналистам сообщила вице-президент Торгово-промышленной палаты Толкунай Таалайбекова.

Она отметила, что представители госорганов и бизнеса двух стран встретятся в Улан-Баторе.

По словам Толкунай Таалайбековой, монгольские предприниматели заинтересованы в сотрудничестве в сферах сельского хозяйства и IT.

Ранее в рамках государственного визита президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха в КР подписан, в частности, меморандум о сотрудничестве между Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР и Министерством продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии в сфере переработки шерсти.

Также прошел кыргызско-монгольский бизнес-форум в Бишкеке. Подписаны соглашения, в том числе агентский договор между ОАО «Кыргызалтын» и Центральным банком Монголии. Стороны договорились о переработке золотосодержащего сырья в виде сплава Доре с последующей реализацией.