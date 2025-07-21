Товарооборот между Кыргызстаном и Монголией увеличился на 15,9 процента и составил $3,13 миллиона по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономики и коммерции КР.

По ее данным, основной рост обеспечил экспорт: $2,8 миллиона. Он вырос на 36,3 процента. При этом импорт снизился более чем в два раза — $0,3 миллиона.

На экспорт отправлены фрукты, орехи, кондитерские и макаронные изделия, алюминиевые изделия, отходы и лом электротехнических товаров, а также нефтепродукты, в том числе авиатопливо.

Из Монголии в Кыргызстан импортируют моторные транспортные средства и их части, а также в небольших объемах — молочные продукты, картофель, чай, фруктовые соки, сладости и косметику.

За 2020-2024 годы двусторонний товарооборот вырос в 24 раза.