В Кыргызстане введут в эксплуатацию 18 малых ГЭС

В этом году планируется ввод в эксплуатацию 18 малых ГЭС общей мощностью 78,57 МВт. Об этом сообщает Минэнерго.

По его данным, строительство двух из них уже завершено, и они функционируют в тестовом режиме. Совокупная мощность этих станций составляет 10,29 МВт.

В настоящее время на территории страны работает солнечная электростанция мощностью 1,43 МВт. С начала года заложены первые капсулы для строительства двух крупных объектов: солнечной электростанции мощностью 300 МВт и ветровой электростанции мощностью 100 МВт.

«Еще одной положительной новостью этого года стало подписание инвестиционных соглашений с компаниями на строительство трех солнечных электростанций и одной ветровой электростанции общей мощностью 1000 МВт.

Также ведутся строительные работы на Орто-Токойском водохранилище и на малой ГЭС «Кара-Куль». Кроме того, продолжается реконструкция Лебединовской ГЭС», — отмечают в ведомстве.

В Минэнерго добавляют, что ОАО «Чакан ГЭС» продолжает подготовительные работы по строительству Папанской ГЭС. В рамках проекта KRED также идет отбор консультантов для строительства Нижне-Тарской ГЭС и реконструкции Быстровской ГЭС.

Помимо этого ОАО «Чакан ГЭС» в 2025 году планирует за счет собственных средств установить 10 электрозарядных станций с целью улучшения автотранспортной инфраструктуры страны и развития зеленой энергетики.