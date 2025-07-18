На покупку угля для нужд города Ош потратят более 72 миллионов сомов. Ошское муниципальное предприятие теплоснабжения объявило повторный тендер на приобретение твердого топлива, сообщается на портале госзакупок.

Уточняется, что на эти цели планируется потратить 72,1 миллиона сомов.

Тендерная заявка содержит три лота:

уголь марки БР (бурый рядовой) — 33 миллиона сомов;

уголь марки БСШ (бурый семечко штыб) — 28,5 миллиона сомов;

обогащенный уголь — 10,6 миллиона сомов.

Топливо необходимо доставить на угольный склад в Оше с учетом расходов согласно графику поставок.

От участников требуется предоставление лицензии на разработку месторождений, отчетность за 2024 год и подтверждение происхождения угля.

Предложения принимаются до 22 июля. Гарантийное обеспечение участия в конкурсе составляет 2 процента от суммы.