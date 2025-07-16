Срок введения обязательной маркировки минеральной и газированной воды перенесли

Срок введения обязательной маркировки упакованной воды, в том числе минеральной и газированной, учетно-контрольными марками перенесли на 1 января 2026 года. Об этом сообщила Государственная налоговая инспекция.

По ее данным, решение о переносе сроков приняли в связи с многочисленными обращениями бизнеса, направленными на недопущение срыва производства и импорта упакованной воды в сезон наибольшего потребления, а также с целью переноса срока внедрения учетно-контрольной марки на более поздний период.

Отметим, что предприниматели, импортеры и производители могут реализовывать данную продукцию без учетно-контрольных марок — штрафные санкции применять не будут.

Ранее, согласно постановлению кабинета министров от 1 июля 2025 года, с 15 июля 2025-го предусматривалось введение обязательной маркировки учетно-контрольными марками упакованной воды, отметили в ГНС.