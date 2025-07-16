09:56
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Экономика

Срок введения обязательной маркировки минеральной и газированной воды перенесли

Срок введения обязательной маркировки упакованной воды, в том числе минеральной и газированной, учетно-контрольными марками перенесли на 1 января 2026 года. Об этом сообщила Государственная налоговая инспекция.

По ее данным, решение о переносе сроков приняли в связи с многочисленными обращениями бизнеса, направленными на недопущение срыва производства и импорта упакованной воды в сезон наибольшего потребления, а также с целью переноса срока внедрения учетно-контрольной марки на более поздний период.

Отметим, что предприниматели, импортеры и производители могут реализовывать данную продукцию без учетно-контрольных марок — штрафные санкции применять не будут.

Ранее, согласно постановлению кабинета министров от 1 июля 2025 года, с 15 июля 2025-го предусматривалось введение обязательной маркировки учетно-контрольными марками упакованной воды, отметили в ГНС.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/336345/
просмотров: 220
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане введут обязательное маркирование минеральной и газированной воды
Маркировка продукции в КР увеличила дополнительные поступления до $68 миллионов
Борьба с контрафактом. В КР промаркировано более 853 тысяч тонн топлива
Из стратосферы на землю. Какими экономическими событиями запомнился 2024 год
Налоговая служба напоминает, что с 1 января запрещен оборот немаркированных ГСМ
Более 105 тысят тонн ГСМ промаркировано в Кыргызстане
Некоторые товары в России с 1 марта 2025 года подлежат обязательной маркировке
Швейцарская компания может проинвестировать проект по маркировке топлива — МИД
«Кыргыз темир жолу» опровергло информацию «Учкуна» о задержках в подаче вагонов
Необходимости вводить маркировку бензина и ДТ не было, считают нефтетрейдеры
Популярные новости
Вода, которую мы&nbsp;должны взять. О&nbsp;стратегическом значении реки Нарын Вода, которую мы должны взять. О стратегическом значении реки Нарын
Любите виски&nbsp;&mdash; платите. Алмамбет Шыкмаматов о&nbsp;необходимости повышения акцизов Любите виски — платите. Алмамбет Шыкмаматов о необходимости повышения акцизов
Первые 20&nbsp;тонн чеснока из&nbsp;нового урожая отправил Кыргызстан в&nbsp;Екатеринбург Первые 20 тонн чеснока из нового урожая отправил Кыргызстан в Екатеринбург
Казахстан усилил досмотр фур на&nbsp;границе с&nbsp;Россией: комментарий таможенников Казахстан усилил досмотр фур на границе с Россией: комментарий таможенников
Бизнес
Половина лета позади&nbsp;&mdash; успейте поймать лучшие моменты на&nbsp;Иссык-Куле с&nbsp;О! Половина лета позади — успейте поймать лучшие моменты на Иссык-Куле с О!
Acıbadem&nbsp;&mdash; ведущий центр трансплантации печени и&nbsp;почек у&nbsp;взрослых и&nbsp;детей Acıbadem — ведущий центр трансплантации печени и почек у взрослых и детей
Никаких границ: безлимитный трафик для геймеров и&nbsp;фанатов соцсетей от&nbsp;MEGA Никаких границ: безлимитный трафик для геймеров и фанатов соцсетей от MEGA
MBANK признан лучшим банком Кыргызстана в&nbsp;ESG по&nbsp;мнению SME Banking Club MBANK признан лучшим банком Кыргызстана в ESG по мнению SME Banking Club
16 июля, среда
09:55
Мэрия устанавливает светофоры экономически выгодным способом Мэрия устанавливает светофоры экономически выгодным спо...
09:53
«Света жок!» — жильцы вышли на балконы с фонариками из-за долгов застройщика
09:44
Всемирная организация здравоохранения животных проведет проверку в Кыргызстане
09:41
Байышбек Астанакулов назначен акимом Таласского района Таласской области
09:35
Десять летальных случаев от кори зафиксировано в Кыргызстане с начала года