Льготные таможенные условия для аграриев КР обсудили Минсельхоз и посол Турции

Министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев и Чрезвычайный и Полномочный Посол Турции Мекин Мустафа Кемаль Окем обсудили развитие сотрудничества в аграрной и торгово-экономической сферах.

По данным пресс-службы ведомства, особое внимание стороны уделили переговорам по устранению технических барьеров и возможному введению льготных таможенных условий для поставок кыргызской сельхозпродукции на турецкий рынок. Ранее поставленная лидерами двух стран цель — довести объем товарооборота до $5 миллиардов — требует системной работы и координации между ведомствами.

Также на встрече обсудили роль агентства TIKA в реализации социальных и экономических проектов в Кыргызстане.