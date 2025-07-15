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Экономика

Льготные таможенные условия для аграриев КР обсудили Минсельхоз и посол Турции

Министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев и Чрезвычайный и Полномочный Посол Турции Мекин Мустафа Кемаль Окем обсудили развитие сотрудничества в аграрной и торгово-экономической сферах.

По данным пресс-службы ведомства, особое внимание стороны уделили переговорам по устранению технических барьеров и возможному введению льготных таможенных условий для поставок кыргызской сельхозпродукции на турецкий рынок. Ранее поставленная лидерами двух стран цель — довести объем товарооборота до $5 миллиардов — требует системной работы и координации между ведомствами.

Также на встрече обсудили роль агентства TIKA в реализации социальных и экономических проектов в Кыргызстане.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/336293/
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