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Экономика

Два порта в Балыкчи переданы в муниципальную собственность

Кабмин передал мэрии Балыкчи два порта, расположенные на побережье озера Иссык-Куль. Решение принято с целью поддержки развития города и создания условий для развития туристического кластера.

Согласно постановлению, Министерство энергетики и Госагентство по управлению госимуществом передают имущественные комплексы филиала «Балыкчи» госпредприятия «Кыргызкомур», включая:

  • порт №1 по адресу: Балыкчи, улица Озерная, 221 (участок площадью 16 тысяч 170 квадратных метров);
  • порт №2 по адресу: Балыкчи, улица Озерная, 303 (участок площадью 45 тысяч 641 квадратных метров).

Одновременно будет проведена ликвидация филиала «Кыргызкомур» в Балыкчи.

Мэрии поручено принять объекты в муниципальную собственность, зарегистрировать право собственности и обеспечить эффективное использование имущества. Порты планируется использовать для создания культурно-оздоровительного центра, развития водного туризма и формирования новых туристических маршрутов. Отчуждение этих объектов запрещено.

Постановление вступит в силу через 10 дней.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/336235/
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