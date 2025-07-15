Почему задерживается стройка ипотечного жилья в Балыкчи, объяснил Туманбаев

Начало возведения ипотечного жилья в Балыкчи задерживается уже на два месяца. Управляющий делами президента Каныбек Туманбаев объяснил, почему.

По его словам, это связано с тем, что фонд, который выделяет на реализацию проект $96 миллионов, проводит процедуру согласования. Как только она завершится и поступят средства, возведение домов начнется.

Под строительство ипотечных квартир выделен участок площадью 9,5 гектара.

Каныбек Туманбаев добавил, что управделами президента будет контролировать проект.

Напомним, в Балыкчи планируется строительство новых ипотечных домов, об этом ранее соообщил президент — на третьем Народном курултае. Вопрос о необходимости возведения жилья задал один из делегатов, а Садыр Жапаров подтвердил, что работа в этом направлении уже начата.