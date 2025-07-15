10:20
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Экономика

Почему задерживается стройка ипотечного жилья в Балыкчи, объяснил Туманбаев

Начало возведения ипотечного жилья в Балыкчи задерживается уже на два месяца. Управляющий делами президента Каныбек Туманбаев объяснил, почему.

По его словам, это связано с тем, что фонд, который выделяет на реализацию проект $96 миллионов, проводит процедуру согласования. Как только она завершится и поступят средства, возведение домов начнется.

Под строительство ипотечных квартир выделен участок площадью 9,5 гектара.

Каныбек Туманбаев добавил, что управделами президента будет контролировать проект.

Напомним, в Балыкчи планируется строительство новых ипотечных домов, об этом ранее соообщил президент — на третьем Народном курултае. Вопрос о необходимости возведения жилья задал один из делегатов, а Садыр Жапаров подтвердил, что работа в этом направлении уже начата.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/336209/
просмотров: 664
Версия для печати
Материалы по теме
СекундоМЭРЫ: глава Балыкчи и топ-5 самых быстрых градоначальников Кыргызстана
Каныбек Туманбаев: Мэр Балыкчи мне родственник, но его работоспособность важнее
Дайырбек Орунбеков: Мэр Балыкчи — это кадр, способный оправдать доверие граждан
Баатырбек Жантаев назначен мэром города Балыкчи. Кто он
Султана Кермалиева освободили от должности мэра города Балыкчи
Балыкчи становится модным: до 15 тысяч туристов в день — и это только начало
Мэрский характер: как Балыкчи прославился выходками своих градоначальников
Мэр Балыкчи нашел человеческую кость и встретился с правнуками Тян-Шанского
В Балыкчи снесли памятник Семенову-Тян-Шанскому
Мэр Балыкчи вновь удивил: накануне совещания по этике он пришел с ножом на поясе
Популярные новости
Вода, которую мы&nbsp;должны взять. О&nbsp;стратегическом значении реки Нарын Вода, которую мы должны взять. О стратегическом значении реки Нарын
Любите виски&nbsp;&mdash; платите. Алмамбет Шыкмаматов о&nbsp;необходимости повышения акцизов Любите виски — платите. Алмамбет Шыкмаматов о необходимости повышения акцизов
Первые 20&nbsp;тонн чеснока из&nbsp;нового урожая отправил Кыргызстан в&nbsp;Екатеринбург Первые 20 тонн чеснока из нового урожая отправил Кыргызстан в Екатеринбург
Сом подешевел ко&nbsp;всем основным валютам, кроме доллара. Курс на&nbsp;11&nbsp;июля Сом подешевел ко всем основным валютам, кроме доллара. Курс на 11 июля
Бизнес
Acıbadem&nbsp;&mdash; ведущий центр трансплантации печени и&nbsp;почек у&nbsp;взрослых и&nbsp;детей Acıbadem — ведущий центр трансплантации печени и почек у взрослых и детей
Никаких границ: безлимитный трафик для геймеров и&nbsp;фанатов соцсетей от&nbsp;MEGA Никаких границ: безлимитный трафик для геймеров и фанатов соцсетей от MEGA
MBANK признан лучшим банком Кыргызстана в&nbsp;ESG по&nbsp;мнению SME Banking Club MBANK признан лучшим банком Кыргызстана в ESG по мнению SME Banking Club
Принимай оплату с&nbsp;&laquo;Оптима&raquo;&nbsp;&mdash; ноль процентов комиссий по&nbsp;картам и&nbsp;QR Принимай оплату с «Оптима» — ноль процентов комиссий по картам и QR
15 июля, вторник
10:16
Как уволить чиновника с утратой доверия. Внесены изменения в закон о госслужбе Как уволить чиновника с утратой доверия. Внесены измене...
10:04
В Сокулукском районе раскрыли коррупционную схему с землями сельхозназначения
10:00
История кыргызского динозавра. Как его нашли и почему он до сих пор не в музее
09:55
Агентство Moody’s повысило прогноз по рейтингу Кыргызстану до позитивного
09:53
Около 170 тысяч детей в Кыргызстане зарегистрировали в школу