Власть

Перегрев. Ввести госрегулирование цен на недвижимость предлагает Дастан Бекешев

Дастан Бекешев считает необходимым введение в Кыргызстане государственного вмешательства в ценообразование на рынке недвижимости. Он отметил, что это нужно для сдерживания роста стоимости жилья и инфляции.

иллюстративное
Фото иллюстративное

По словам депутата Жогорку Кенеша, ни строительство льготного ипотечного жилья, ни изъятие жилого имущества никак не влияют на сокращение стоимости. Рост цен тянет за собой вверх арендную плату, а также разгоняет инфляцию.

Основными причинами сложившейся ситуации Дастан Бекешев назвал подорожание строительных материалов, повышенный спрос и отсутствие альтернативных вариантов для инвестирования.

«Недвижка в республике — самая лучшая инвестиция. У кого появляется немного денег, он вкладывает в бетон», — отметил парламентарий.

Дастан Бекешев прокомментировал и вопрос участия иностранного капитала. По его словам, влияние нерезидентов на спрос преувеличено, и условия для них нужно ужесточить.

Предлагается повысить налоги на имущество для иностранцев, запретить им покупку вторичного жилья и облагать их дополнительными сборами при приобретении второго и следующих объектов.

Чтобы стабилизировать рынок и снизить цены, нардеп предлагает ввести:

  • сбор «антифлип» — дополнительный налог за быструю перепродажу недвижимости для борьбы со спекуляцией;
  • безналичный расчет, когда все сделки, особенно на первичном рынке, переводятся в банковский сектор с обязательным условием отсутствия обременительных комиссий со стороны финансово-кредитных учреждений;
  • государственное регулирование, которое обеспечит контроль цен на отдельные виды строительных материалов;
  • обложение налогами пустующих домов и квартир.

Дастан Бекешев понимает, что такие меры могут вызвать недовольство со стороны владельцев активов, и подчеркнул — от перегрева рынка и высоких цен в итоге страдают все кыргызстанцы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/357377/
просмотров: 229
