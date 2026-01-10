Перегрев. Ввести госрегулирование цен на недвижимость предлагает Дастан Бекешев

Дастан Бекешев считает необходимым введение в Кыргызстане государственного вмешательства в ценообразование на рынке недвижимости. Он отметил, что это нужно для сдерживания роста стоимости жилья и инфляции.

Фото иллюстративное

По словам депутата Жогорку Кенеша, ни строительство льготного ипотечного жилья, ни изъятие жилого имущества никак не влияют на сокращение стоимости. Рост цен тянет за собой вверх арендную плату, а также разгоняет инфляцию.

Основными причинами сложившейся ситуации Дастан Бекешев назвал подорожание строительных материалов, повышенный спрос и отсутствие альтернативных вариантов для инвестирования.

«Недвижка в республике — самая лучшая инвестиция. У кого появляется немного денег, он вкладывает в бетон», — отметил парламентарий.

Дастан Бекешев прокомментировал и вопрос участия иностранного капитала. По его словам, влияние нерезидентов на спрос преувеличено, и условия для них нужно ужесточить.

Предлагается повысить налоги на имущество для иностранцев, запретить им покупку вторичного жилья и облагать их дополнительными сборами при приобретении второго и следующих объектов.

Чтобы стабилизировать рынок и снизить цены, нардеп предлагает ввести:

сбор «антифлип» — дополнительный налог за быструю перепродажу недвижимости для борьбы со спекуляцией;

безналичный расчет, когда все сделки, особенно на первичном рынке, переводятся в банковский сектор с обязательным условием отсутствия обременительных комиссий со стороны финансово-кредитных учреждений;

государственное регулирование, которое обеспечит контроль цен на отдельные виды строительных материалов;

обложение налогами пустующих домов и квартир.

Дастан Бекешев понимает, что такие меры могут вызвать недовольство со стороны владельцев активов, и подчеркнул — от перегрева рынка и высоких цен в итоге страдают все кыргызстанцы.