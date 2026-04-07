Мэр Оша проверил ход строительства ипотечного жилья

Мэр города Ош Жанарбек Акаев на месте ознакомился с ходом строительства многоэтажных жилых домов, возводимых муниципальной ипотечной компанией. Об этом сообщает муниципалитет южной столицы.

Глава города уделил особое внимание качеству строительных работ и отметил необходимость дальнейшего усиления работы по обеспечению жителей города доступным и качественным жильем.

«Муниципальная ипотека — это важный механизм обеспечения жителей города доступным и качественным жильем. При строительстве главным требованием должно быть качество. В то же время необходимо обеспечить стабильную работу компании и уделить особое внимание укреплению ее финансового состояния», — сказал мэр.

Также было отмечено, что необходимо уделять особое внимание вопросам обеспечения устойчивой деятельности муниципальной ипотечной компании и недопущения ее банкротства.