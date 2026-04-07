Мэр Оша проверил ход строительства ипотечного жилья

Мэр города Ош Жанарбек Акаев на месте ознакомился с ходом строительства многоэтажных жилых домов, возводимых муниципальной ипотечной компанией. Об этом сообщает муниципалитет южной столицы.

Глава города уделил особое внимание качеству строительных работ и отметил необходимость дальнейшего усиления работы по обеспечению жителей города доступным и качественным жильем.

«Муниципальная ипотека — это важный механизм обеспечения жителей города доступным и качественным жильем. При строительстве главным требованием должно быть качество. В то же время необходимо обеспечить стабильную работу компании и уделить особое внимание укреплению ее финансового состояния», — сказал мэр.

Также было отмечено, что необходимо уделять особое внимание вопросам обеспечения устойчивой деятельности муниципальной ипотечной компании и недопущения ее банкротства.
Материалы по теме
В Бишкеке более тысячи семей получили квартиры в жилом комплексе «Мурас»
Перегрев. Ввести госрегулирование цен на недвижимость предлагает Дастан Бекешев
В 2026 году в Кыргызстане по госипотеке планируют выдать 20 тысяч квартир
В Токмоке в рамках государственной ипотеки построят более 1 тысячи 900 квартир
Садыр Жапаров осмотрел строительство жилого комплекса «Асман Резиденс-1» в Оше
Как идет стройка ипотечных комплексов в Бишкеке, показал Каныбек Туманбаев
В Балыкчи 20 июля стартует строительство ипотечного жилья
Почему задерживается стройка ипотечного жилья в Балыкчи, объяснил Туманбаев
Садыр Жапаров заявил, что ипотечные дома в Сузаке построил Женишбек Токторбаев
Камчыбек Ташиев поручил достроить в 2025 году 1,2 тысячи квартир в Баткене
Более тысячи милиционеров будут патрулировать Бишкек в наступившие выходные
Пятнадцать вопросов о том, как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию
Кыргызстан и Таджикистан согласовали совместные патрули на границе
В Бишкеке ожидаются грозы. Прогноз погоды на 6-8 апреля
Саида Мирзиеева провела переговоры в Mar-a-Lago на фоне укрепления связей с США
Инвестиции в знания: как прошла Глобальная неделя денег с «Оптима Банком»
Высокоскоростной интернет Saima Telecom для всей семьи во всех областях
«Банк Компаньон» и RCA Living запускают ипотеку для Royal Central Park
