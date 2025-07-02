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Экономика

Усилить контроль из-за риска вторичных санкций требуют от банков Кыргызстана

Национальный банк усиливает меры по предотвращению вторичных санкций в банковском секторе. Об этом сообщили в его пресс-службе.

Как отмечается, в целях обеспечения финансовой стабильности в стране НБ КР требует от коммерческих банков ужесточить внутренний контроль за операциями, особенно в отношении сделок с товарами и лицами, находящимися в санкционных списках США, Евросоюза и Великобритании.

«Коммерческие банки обязаны принимать все меры для предотвращения операций с участием субъектов, находящихся под международными санкциями. Мы регулярно направляем письма о рисках вторичных санкций и изменениях в санкционных списках и политике Соединенных Штатов, ЕС и Великобритании», — отметили в регуляторе.

Нацбанк также проводит рабочие встречи с банками для обсуждения санкционной ситуации и возможных последствий, включая риски прекращения корреспондентских отношений с зарубежными финучреждениями.

«Национальный банк будет и дальше реализовывать меры, направленные на поддержание прозрачности и устойчивости банковской системы Кыргызстана в условиях растущих международных вызовов», — подчеркнули в пресс-службе.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/334940/
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