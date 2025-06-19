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Экономика

Мошенники придумали очередную схему обмана: Нацбанк призывает к бдительности

Новую мошенническую схему выявил Национальный банк Кыргызстана в Instagram. Злоумышленники обещают гражданам помощь в получении государственного льготного кредита на выгодных условиях. Регулятор призывает к бдительности.

Отмечается, что мошенники показывают поддельные документы с логотипом Нацбанка и скрины якобы положительных отзывов в Telegram. Обманывая, они убеждают граждан перевести деньги.

«Нацбанк подчеркивает, что не выдает кредиты населению, не открывает счета для физических лиц, не звонит гражданам и не рассылает официальные документы через мессенджеры. Всем жителям Кыргызстана рекомендуется перепроверять любую информацию только через официальные каналы и не переводить деньги незнакомым людям», — говорится в сообщении регулятора.

Если вы понимаете, что стали жертвой мошенничества, срочно заблокируйте банковскую карту и обратитесь в правоохранительные органы.

Напомним, ранее преступники, предъявляя фальшивое письмо от имени Нацбанка, предлагали гражданам вывести деньги с криптокошелька.

В Нацбанке проинформировали, что каждая восьмая жалоба в 2024 году касалась мошенничества. Всего поступило более 1 тысячи 126 обращений, из которых 143 связаны с финансовыми махинациями.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/333232/
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