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Экономика

В Кыргызстане спрос на электроэнергию ежегодно растет на 3-10 процентов

Спрос на электроэнергию в Кыргызстане ежегодно растет на 3-10 процентов. Об этом говорится в анализе регулятивного воздействия Министерства энергетики.

Отмечается, что спрос в зимний период уже достигает предела возможностей существующих генерирующих мощностей. В свою очередь это объясняется ростом экономики, в том числе вводом новых объектов, а также использованием электроэнергии бытовым сектором для отопления своих помещений.

По данным Минэнерго, с 2010 года в эксплуатацию введены 420 мегаватт новых мощностей, включая первый гидроагрегат Камбаратинской ГЭС-2 (120 мегаватт) и два новых блока на Бишкекской ТЭЦ (300 менаватт). Это составляет 10 процентов от установленной мощности энергосистемы страны.

В ведомстве добавили, что такой прирост вырабатывающих мощностей не отвечает растущему спросу.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/331827/
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