Солнечные и ветряные электростанции могут обязать устанавливать накопители

Обязать солнечные и ветряные электростанции устанавливать накопители электроэнергии предлагает Министерство энергетики Кыргызстана. Соответствующая норма описана в проекте поправок в закон о возобновляемых источниках энергии. Документ вынесен на общественное обсуждение.

В ведомстве предлагают обязать солнечные и ветряные электростанции устанавливать накопители энергии на не менее 30 процентов от установленной мощности объекта. Специалисты считают, что такая мера улучшит балансировку энергосистемы, повысит надежность и устойчивость электроснабжения, а также снизит нагрузку на сети.

Риски, возникающие из-за отсутствия накопителей: