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Общество

В Бишкеке отремонтируют оборудование на 14 высоковольтных подстанциях

Служба подстанций Бишкекского предприятия электрических сетей реконструирует и модернизируют оборудование на 14 энергообъектах. Об этом сообщила пресс-служба НЭСК.

Ремонт пройдет на следующих подстанциях:

  • на подстанции 110/10 киловольт «Алтын-Казык» построят вторую очередь Т-1 и установят силовой трансформатор мощностью 25 мегавольт-ампер;
  • на подстанции 220/110/10 «Ала-Арча» построят ячейки 110 киловольт «Ак-Ордо»;
  • на подстанции 110/35/10 киловольт «Кыргызская» заменят ввод на трансформаторе Т-1;
  • на подстанциях 110/35/10 киловольт «Северная» и «Восточная» заменят трансформаторы тока 35 киловольт;
  • на подстанции 35/6 киловольт «Электровакуумная» заменят КРУН 10 киловольт (комплектное распределительное устройство наружной установки);
  • на подстанциях 110/35/10 киловольт «Орто-Алыш», «Кок-Жар» и «Кыргызская» заменят старые силовые трансформаторы мощностью 25 мегавольт-ампер на новые мощностью 40 мегавольт-ампер;
  • на подстанции 220/110/10 киловольт «Главная» установят современные элегазовые выключатели;
  • на подстанции 110/35/10 «Кант» и «Парковая» заменят старые выключатели на элегазовые;
  • на подстанции 110/35/10 «Аламедин» заменят масляные выключатели на современные вакуумные;
  • на подстанциях 110/35/6 киловольт «Кызыл-Аскер» и 35/10 киловольт «ДСК» заменят устройства ФМЗО и ВАЗП.

Графики с ремонтом опубликуют в СМИ, на официальном сайте Бишкекского предприятия электрических сетей http://bipes.nesk.kg и в приложении «Мой свет».

 

По всем вопросам электроснабжения жители могут обращаться в круглосуточный кол-центр:

  • 105; 1209; 0772001209, 0702001209 и на WhatsApp: +996556001209.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/320927/
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