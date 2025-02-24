В Бишкеке отремонтируют оборудование на 14 высоковольтных подстанциях

Служба подстанций Бишкекского предприятия электрических сетей реконструирует и модернизируют оборудование на 14 энергообъектах. Об этом сообщила пресс-служба НЭСК.

Ремонт пройдет на следующих подстанциях:

на подстанции 110/10 киловольт «Алтын-Казык» построят вторую очередь Т-1 и установят силовой трансформатор мощностью 25 мегавольт-ампер;

на подстанции 220/110/10 «Ала-Арча» построят ячейки 110 киловольт «Ак-Ордо»;

на подстанции 110/35/10 киловольт «Кыргызская» заменят ввод на трансформаторе Т-1;

на подстанциях 110/35/10 киловольт «Северная» и «Восточная» заменят трансформаторы тока 35 киловольт;

на подстанции 35/6 киловольт «Электровакуумная» заменят КРУН 10 киловольт (комплектное распределительное устройство наружной установки);

на подстанциях 110/35/10 киловольт «Орто-Алыш», «Кок-Жар» и «Кыргызская» заменят старые силовые трансформаторы мощностью 25 мегавольт-ампер на новые мощностью 40 мегавольт-ампер;

на подстанции 220/110/10 киловольт «Главная» установят современные элегазовые выключатели;

на подстанции 110/35/10 «Кант» и «Парковая» заменят старые выключатели на элегазовые;

на подстанции 110/35/10 «Аламедин» заменят масляные выключатели на современные вакуумные;

на подстанциях 110/35/6 киловольт «Кызыл-Аскер» и 35/10 киловольт «ДСК» заменят устройства ФМЗО и ВАЗП.

Графики с ремонтом опубликуют в СМИ, на официальном сайте Бишкекского предприятия электрических сетей http://bipes.nesk.kg и в приложении «Мой свет».