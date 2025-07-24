15:36
USD 87.45
EUR 101.82
RUB 1.12
Общество

Минэнерго: Плавучая солнечная электростанция работает в штатном режиме

Первая плавучая солнечная электростанция в Кыргызстане работает в штатном режиме. Об этом сообщает Минэнерго.

По его данным, этот пилотный проект реализован на бассейне суточного регулирования ГЭС-5 ОАО «Чакан ГЭС» и был введен в эксплуатацию в июне 2024 года. Основные преимущества плавучей фотоэлектрической станции:

— экономия земельных ресурсов;
— снижение испарения воды;
— совмещение с гидроэлектростанциями;
— улучшение экологического имиджа.

За год работы ФЭС показала стабильные результаты и подтвердила жизнеспособность солнечной энергетики в условиях страны. Так, за первое полугодие 2025 года выработка электроэнергии составила 75 тысяч киловатт-часов, что выше на 5,6 процента от запланированного.

Напомним, техническую поддержку ФЭС осуществил Азиатский банк развития (АБР) в рамках программы безвозмездной помощи «Развитие плавучей солнечной энергетики» в КР. Данный проект стал первым не только в Кыргызстане, но и одним из первых в Центральной Азии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337378/
просмотров: 293
Версия для печати
Материалы по теме
Продолжается газификация ряда населенных пунктов в Бишкеке
В Кыргызстане введут в эксплуатацию 18 малых ГЭС
К 2026 году в КР построят две электростанции мощностью по 300 мегаватт
В Тамчи построят солнечную электростанцию. Кабмин одобрил инвестсоглашение
До конца 2025 года будут установлены 500 тысяч современных электросчетчиков
Сработала автоматика. Замминистра энергетики о причинах блэкаута
В Джалал-Абаде введена в эксплуатацию новая подстанция
Солнечные и ветряные электростанции могут обязать устанавливать накопители
Жители Кара-Балты против повышения тарифа на отопление на 30 процентов
Строительство двух плавучих солнечных электростанций в КР обсудили в Германии
Популярные новости
Бишкек задыхается от&nbsp;жары: почему климат становится невыносимым и&nbsp;что дальше Бишкек задыхается от жары: почему климат становится невыносимым и что дальше
Получаем &laquo;балага суйунчу&raquo;. Какие документы нужны и&nbsp;куда идти Получаем «балага суйунчу». Какие документы нужны и куда идти
В&nbsp;Кыргызстане сломался один из&nbsp;двух линейных ускорителей В Кыргызстане сломался один из двух линейных ускорителей
Ташкент, как и&nbsp;Бишкек, испытывает рекордную жару Ташкент, как и Бишкек, испытывает рекордную жару
Бизнес
MEGA объединяет болельщиков&nbsp;&mdash; и&nbsp;на&nbsp;стадионе с&nbsp;Wi-Fi, и&nbsp;онлайн в&nbsp;MegaTV MEGA объединяет болельщиков — и на стадионе с Wi-Fi, и онлайн в MegaTV
Когда О!Бонусы реально спасают: пополняйте баланс и&nbsp;сомами, и&nbsp;бонусами Когда О!Бонусы реально спасают: пополняйте баланс и сомами, и бонусами
Образование на&nbsp;высоте: &laquo;Банк Компаньон&raquo; поддержал пять &laquo;Садиков на&nbsp;джайлоо&raquo; Образование на высоте: «Банк Компаньон» поддержал пять «Садиков на джайлоо»
&laquo;Банк Компаньон&raquo; наградил победителей акции для предпринимателей «Банк Компаньон» наградил победителей акции для предпринимателей
24 июля, четверг
15:30
В мэрии Бишкека произошли кадровые перестановки В мэрии Бишкека произошли кадровые перестановки
15:20
Замначальника налоговой в Кара-Суу арестован по подозрению в коррупции
15:15
Минэнерго: Плавучая солнечная электростанция работает в штатном режиме
15:11
В Казахстане за нападение на медиков могут отправить в тюрьму на 15 лет
15:07
Нелегальная миграция. В Германии призвали «закрыть дыры» в аэропортах