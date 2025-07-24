Минэнерго: Плавучая солнечная электростанция работает в штатном режиме

Первая плавучая солнечная электростанция в Кыргызстане работает в штатном режиме. Об этом сообщает Минэнерго.

По его данным, этот пилотный проект реализован на бассейне суточного регулирования ГЭС-5 ОАО «Чакан ГЭС» и был введен в эксплуатацию в июне 2024 года. Основные преимущества плавучей фотоэлектрической станции:

— экономия земельных ресурсов;

— снижение испарения воды;

— совмещение с гидроэлектростанциями;

— улучшение экологического имиджа.

За год работы ФЭС показала стабильные результаты и подтвердила жизнеспособность солнечной энергетики в условиях страны. Так, за первое полугодие 2025 года выработка электроэнергии составила 75 тысяч киловатт-часов, что выше на 5,6 процента от запланированного.

Напомним, техническую поддержку ФЭС осуществил Азиатский банк развития (АБР) в рамках программы безвозмездной помощи «Развитие плавучей солнечной энергетики» в КР. Данный проект стал первым не только в Кыргызстане, но и одним из первых в Центральной Азии.