К 2026 году в КР построят две электростанции мощностью по 300 мегаватт

Сегодня на площадке Национального агентства по инвестициями состоялось торжественное подписание инвестиционного соглашения и дополнительного соглашения между кабинетом министров и компанией Shenzhen Energy Group Co., Ltd. Об этом сообщает пресс-служба агентства.

По ее данным, этот важный шаг направлен на реализацию стратегического проекта в области зеленой энергетики, который является частью долгосрочной программы страны по развитию устойчивых и экологически чистых источников энергии. В рамках проекта на территории Кыргызстана построят две электростанции мощностью по 300 мегаватт каждая: солнечную и ветровую.

В своем выступлении министр энергетики Таалайбек Ибраев подчеркнул, что работы по реализации данных проектов начнутся уже в сентябре этого года, а обе электростанции планируется сдать в эксплуатацию в 2026-м.

«Этот проект не только способствует модернизации энергетической инфраструктуры, но и отвечает современным экологическим вызовам. Реализация таких инициатив в сфере зеленой энергетики имеет стратегическое значение для страны, укрепляет энергетическую безопасность и способствует устойчивому развитию», — отметил он.

Директор Нацагентства по инвестициям Фархат Иминов в свою очередь сказал: «Это соглашение является важным шагом как для развития энергосектора, так и для устойчивого экономического роста КР. Важно, что данное соглашение отражает не только экономический интерес, но и стремление республики к экологической трансформации экономики».

Реализация этого значимого проекта стала возможной в рамках официального визита президента Садыра Жапарова в Китай в феврале 2025 года, где подписаны важные инвестиционные соглашения в области энергетики.

Проект укрепит экономические связи между Кыргызской Республикой и Китайской Народной Республикой, создаст новые рабочие места и обеспечит значительный вклад в развитие экологически чистой энергетики.