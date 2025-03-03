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Власть

Китай построит в городе Ош мусоросжигающую электростанцию

Китай построит в Оше мусоросжигающую электростанцию. Об этом сообщила пресс-служба мэрии южной столицы.

Как отмечается, по поручению президента Садыра Жапарова мэр города Женишбек Токторбаев и его заместитель Сонунбек Жунусбаев в ходе рабочей поездки в Чаншу китайской провинции Хунань подписали рамочное соглашение о строительстве эко-технологического завода по переработке отходов с целью производства электроэнергии в Оше.

Они на месте ознакомились с деятельностью ООО «Хунань Цзюнсинь Хуаньбао Кей Джи Инвест».

Сейчас разрабатывается технико-экономическое обоснование проекта. В ближайшие месяцы начнется строительство.
Ссылка: https://24.kg/vlast/321516/
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