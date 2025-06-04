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Общество

В городе Балыкчи залили фундамент первой в стране ветроэлектростанции

В Кыргызстане залили фундамент первой в стране ветроэлектростанции. Об этом сообщила пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

«Этот день стал символом начала реальных перемен. Кыргызстан впервые переходит от слов к делу в развитие ветроэнергетики», — заявил заместитель председателя кабинета министров Бакыт Торобаев.

Строит ветропарк компания «Метрум ТЭК» на территории СЭЗ «Каракол» вблизи города Балыкчи. В августе 2025 года в эксплуатацию введут первый ветрогенератор мощностью 1 мегаватт. Весь ветропарк, рассчитанный на 100 мегаватт, построят в две фазы:

  • первая — 21 турбина, суммарно 50 мегаватт,

  • вторая — еще 20 турбин по 2,5 мегаватта каждая.

После запуска ветропарк сможет производить до 250 миллионов киловатт-часов энергии в год, что позволит обеспечить стабильным электроснабжением весь регион и снизить нагрузку на традиционные энергоресурсы.

Ветропарк создаст до 50 рабочих мест на этапе строительства и эксплуатации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/331571/
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