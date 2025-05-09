Акселератор Google и Astana Hub ждет стартапы из Кыргызстана. Объявлен прием заявок на участие в шестом потоке акселерационной программы Silkway Accelerator — одного из ведущих акселераторов Центральной Азии для технологических проектов.

Уточняется, что подать заявку могут команды из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Грузии, Азербайджана и Монголии до 2 июня.

Участники акселератора получат доступ к международной сети менторов, экспертов и инвесторов, а также станут частью глобального технологического сообщества.

По данным Astana Hub, за три года работы Silkway Accelerator поступило около 1 тысячи 300 заявок, из которых 62 стартапа из Центральной Евразии успешно прошли акселерацию, в том числе проекты из Кыргызстана, показавшие высокий темп развития.

Например, NB FIT удвоил выручку с $7,5 тысячи до $15 тысяч, и вышел на рынки США, ОАЭ и Евросоюза.

А сервис персонализированных подарков Mystory повысил средний чек до $100, оптимизировал процессы, увеличил выручку до $12,5 тысячи, привлек $100 тысяч инвестиций при оценке $1,5 миллиона и прошел в программу StartX при Стэнфорде. HR-платформа Codify теперь работает в 43 странах, удвоила свой доход с $49 тысяч до $101 тысячи и запустила новый AI-продукт Lets Codify.