Парк высоких технологий повезет лучших стартаперов в Кремниевую долину

Стартаперы из Кыргызстана получат возможность поехать в Кремниевую долину. Об этом сообщили в Парке высоких технологий.

Компания объявила прием заявок для участия в программе Dive into Silicon Valley, в рамках которой кыргызстанские предприниматели, разработчики и специалисты в технологических отраслях смогут посетить Кремниевую долину.

«Программа Dive into Silicon Valley направлена на развитие участников в области инноваций, технологий и стартап-сферы. Участники смогут провести 14 дней в центре мирового технологического прогресса и получить доступ к уникальным возможностям для нетворкинга, взаимодействия с инвесторами и экспертами, а также для участия в хакатонах и питч-сессиях от ведущих мировых стартап-инкубаторов, таких как Techstars и TechCrunch», — сказали в ПВТ.

Подать заявку в Парк высоких технологий можно до 24 февраля. Поездка в Штаты состоится с 22 марта по 4 апреля 2025 года.