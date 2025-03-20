Более половины инвестиций в стартапы Кыргызстана пришлись на онлайн-образование

Исследование венчурного рынка Центральной Азии за 2024 год, проведенное RISE Research совместно с рядом организаций, включая холдинг EA Group, MA7 Ventures и BGlobal Ventures, выявило ключевые тенденции развития отрасли в Кыргызстане.

Венчурные инвестиции — это финансовые инвестиции в стартапы с большим потенциалом для роста.

Несмотря на скромный объем инвестиций в кыргызстанские стартапы ($1,7 миллиона в 2024 году), рынок демонстрирует стабильный рост со среднегодовым темпом около 19 процентов с 2022 года.

Все зафиксированные в 2024 году венчурные сделки в стране относятся к предпосевной стадии (pre-seed), а средний размер инвестиций составил $51 тысячу.

Ключевой отраслью, привлекшей наибольшее внимание инвесторов, стал EdTech.

EdTech — термин применяющийся как синоним онлайн-образования, а также как собирательное название любых технологий для образовательного процесса.

На него пришлось 20 процентов всех сделок и более 50 процентов общего объема венчурных инвестиций в стране.

Отличительной особенностью Кыргызстана является высокая активность женщин-основателей. В 2024 году стартапы, основанные женщинами, составили почти треть от общего числа сделок и привлекли две трети от общего объема инвестиций.

Лидерами венчурного рынка Кыргызстана по количеству совершенных инвестиций (более 50 процентов) являются акселераторы и хабы. Однако основная доля объема инвестиций (66 процентов) пришлась на венчурные фонды, преимущественно зарубежные.

В целом венчурный рынок Центральной Азии, согласно исследованию, продолжает расти. Общая сумма венчурных сделок в регионе за 2024 год достигла $95 миллионов, что на 7 процентов больше, чем в 2023-м.