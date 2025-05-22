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Экономика

Bank of Georgia ограничил россиянам покупки в люксовых магазинах дороже 300 евро

Россияне, которые пользуются картой Bank of Georgia, одного из крупнейших в Грузии, больше не смогут платить ею за покупки дороже 300 евро в люксовых магазинах по всему миру. Ограничения вводятся в соответствии с международными санкциями, сообщает РБК.

Впервые банк будет сам контролировать исполнение санкций, введенных в 2022 году. Это не просто инициатива банка, а требования регулятора, сообщил представитель банка. Он добавил, что ограничения введены с 21 мая 2025 года в отношении клиентов, живущих в России.

Уточняется, что «в некоторых зарубежных торговых точках высокого класса при оплате картами Bank of Georgia на сумму, превышающую 300 EUR/USD/GBP, возможность оплаты будет ограничена». Банк просит связаться с ним в случае изменения резидентства.

Платежные системы видят, в каком магазине человек совершил операцию, по MCC-коду продавца. Эти идентификаторы одинаковы для компаний по всему миру, то есть ограничения по картам BoG будут работать не только в Грузии, но и в любой стране, где клиент попытается расплатиться через Visa или Mastercard.

Напомним, в марте 2022 года Евросоюз запретил поставку в Россию автомобилей и предметов роскоши стоимостью свыше 300 евро. Такие товары запрещено продавать как физическим, так и юридическим лицам в России или «для использования в России».
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/329976/
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