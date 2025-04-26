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Экономика

Сельхозпродукцию Кыргызстана будут завозить в Казахстан по «зеленому коридору»

Сельхозпродукцию Кыргызстана будут завозить в Казахстан по «зеленому коридору». Кыргызстан также рассчитывает на возможные льготы по тарифам на услуги железнодорожной сети при экспорте и транзите социально значимых товаров по территории Казахстана. Об этом сообщается на сайте правительства РК.

Уточняется, что министр национальной экономики Серик Жумангарин провел встречу с министром водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана Бакытом Торобаевым. Стороны обсудили двустороннее сотрудничество. Достигнуты договоренности, направленные на расширение и углубление экономических связей между двумя странами.

В частности, планируется:

  • создание «зеленого коридора» для экспорта кыргызской сельскохозяйственной продукции в Казахстан;
  • совместная работа по поставкам нефти;
  • создание рабочей группы по упрощению миграционных правил.

ОАО «Кыргыз Агрохолдинг» совместно с комитетом торговли и АО «Казтрейд» определят перечень и объемы сельскохозяйственной продукции, предназначенной для экспорта в рамках «зеленого коридора».
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/327455/
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