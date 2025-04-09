Экономика Кыргызстана продемонстрировала рост в 9 процентов в 2024 году

Экономика Кыргызстана сохранила высокие темпы роста в 2024 году, достигнув уровня в 9 процентов по предварительным данным. Об этом рассказал директор Азиатского банка развития Жэн Ву.

Такие показатели, по его словам, стали возможны благодаря инициативам правительства по стимулированию экономической активности и модернизации инфраструктуры.

Рост промышленности ускорился до 5,6 процента по сравнению с 4,8 процента в 2023 году.

Увеличение производства наблюдалось в обрабатывающей промышленности, несмотря на снижение добычи цветных металлов на крупном золотом руднике.

Диверсификация производства, включающая ввод новых мощностей в нефтепереработке, малой гидроэнергетике и сборке автомобилей, также способствовала положительной динамике.

Строительный сектор показал рост в 18 процентов, несколько уступив показателю 2023 года в 22,7 процента.

В то же время сельское хозяйство продемонстрировало значительное восстановление, увеличившись на 6,3 процента после роста всего в 0,6 процента в 2023 году.

Благоприятные погодные условия и повышение урожайности сыграли ключевую роль в этом подъеме.

Сфера услуг также показала ускорение роста до 9,3 процента с 7,9 процента в 2023-м.

При этом оптовая и розничная торговля выросли на 16,3 процента.

Со стороны спроса рост поддерживался увеличением доходов и инвестиций. Частное потребление выросло на 10,3 процента за первые девять месяцев 2024 года, однако этот показатель ниже 16,9 процента за аналогичный период 2023 года из-за роста сбережений домохозяйств.

Увеличение чистого притока денежных переводов на 18,6 процента, рост потребительского кредитования на 77,8 процента и рост реальной заработной платы на 7,1 процента также способствовали росту.

Инвестиции продолжили расти, составив 24,8 процента, хотя и несколько замедлились по сравнению с 29,2 процента в 2023 году.

Росту инвестиций способствовали правительственная инициатива «100 промышленных предприятий — 2024» и увеличение как внутреннего (на 27,6 процента), так и внешнего (на 11,5 процента) финансирования.

Государственные инвестиции выросли на 130 процентов. Они были направлены в основном в добывающую промышленность, транспорт, энергетику и жилищное строительство.

Отмечается также значительное снижение инфляции.

Среднегодовая инфляция снизилась более чем в два раза, с 10,8 процента в 2023 году до 5 процентов в 2024-м. Это позволило удержать инфляцию в пределах целевого диапазона Национального банка Кыргызской Республики (5-7 процентов). Снижение инфляции обусловлено снижением цен на сырьевые товары и стабильным обменным курсом.