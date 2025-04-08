С 8 апреля в Кыргызстане начинается ежегодная кампания по финансовой грамотности Глобальная неделя денег под девизом «Мудрость во главе, завтра деньги в кошельке». Об этом сообщают в Нацбанке.
По данным ведомства, актуальность кампании обусловлена оказанием помощи молодежи в поиске и нахождении в информационном пространстве достоверной информации о финансовых инструментах.
В рамках Глобальной недели денег с 8 по 15 апреля во всех регионах страны совместно с государственными органами, коммерческими банками, представителями страховых компаний и образовательными учреждениями будут проведены различные мероприятия: открытые уроки, обучающие семинары, лекции, дни открытых дверей и экскурсии в коммерческие банки, интерактивные игры, конкурсы и викторины.
В ходе мероприятий будет представлена информация о финансовой безопасности, развитии навыков управления деньгами и принятии разумных финансовых решений.
Глобальная неделя денег (с английского Global Money Week (GMW) — ежегодная широкомасштабная кампания, проводимая с 2012 года в 176 странах мира. Цель кампании — обеспечить доступ к качественному финансовому образованию детей и молодежи для предоставления информации о денежных вопросах для дальнейшего принятия разумных финансовых решений, способствующих улучшению их будущего финансового благополучия и устойчивости.
В Кыргызстане Глобальная неделя денег проводится с 2015 года, координатором проведения кампании выступает Национальный банк.