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Экономика

В Кыргызстане стартовала Глобальная неделя денег — 2025

С 8 апреля в Кыргызстане начинается ежегодная кампания по финансовой грамотности Глобальная неделя денег под девизом «Мудрость во главе, завтра деньги в кошельке». Об этом сообщают в Нацбанке.

По данным ведомства, актуальность кампании обусловлена оказанием помощи молодежи в поиске и нахождении в информационном пространстве достоверной информации о финансовых инструментах.

В рамках Глобальной недели денег с 8 по 15 апреля во всех регионах страны совместно с государственными органами, коммерческими банками, представителями страховых компаний и образовательными учреждениями будут проведены различные мероприятия: открытые уроки, обучающие семинары, лекции, дни открытых дверей и экскурсии в коммерческие банки, интерактивные игры, конкурсы и викторины.

В ходе мероприятий будет представлена информация о финансовой безопасности, развитии навыков управления деньгами и принятии разумных финансовых решений.

Глобальная неделя денег (с английского Global Money Week (GMW) — ежегодная широкомасштабная кампания, проводимая с 2012 года в 176 странах мира. Цель кампании — обеспечить доступ к качественному финансовому образованию детей и молодежи для предоставления информации о денежных вопросах для дальнейшего принятия разумных финансовых решений, способствующих улучшению их будущего финансового благополучия и устойчивости.

В Кыргызстане Глобальная неделя денег проводится с 2015 года, координатором проведения кампании выступает Национальный банк.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/325184/
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