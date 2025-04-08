С 8 апреля в Кыргызстане начинается ежегодная кампания по финансовой грамотности Глобальная неделя денег под девизом «Мудрость во главе, завтра деньги в кошельке». Об этом сообщают в Нацбанке.

По данным ведомства, актуальность кампании обусловлена оказанием помощи молодежи в поиске и нахождении в информационном пространстве достоверной информации о финансовых инструментах.

В рамках Глобальной недели денег с 8 по 15 апреля во всех регионах страны совместно с государственными органами, коммерческими банками, представителями страховых компаний и образовательными учреждениями будут проведены различные мероприятия: открытые уроки, обучающие семинары, лекции, дни открытых дверей и экскурсии в коммерческие банки, интерактивные игры, конкурсы и викторины.

В ходе мероприятий будет представлена информация о финансовой безопасности, развитии навыков управления деньгами и принятии разумных финансовых решений.