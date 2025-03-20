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Экономика

Кыргызстан и Беларусь подписали план развития сотрудничества на 2025-2027 годы

Подписан План мероприятий («дорожная карта») по развитию сотрудничества между Кыргызстаном и Беларусью на 2025-2027 годы. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

Документ подписан в формате видеоконференции заместителем председателя кабмина — министром водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР Бакытом Торобаевым и заместителем премьер-министра РБ Анатолием Сиваком.

Сопредседатели совместной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству подчеркнули важность документа, охватывающего все направления взаимодействия. Стороны отметили, что «дорожная карта» позволит раскрыть нереализованный потенциал в сферах торговли, промышленной кооперации, сельского хозяйства, транспортно-логистическом секторе.

Государственным органам Кыргызстана и Беларуси даны поручения по своевременной и эффективной реализации «дорожной карты» для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/323466/
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