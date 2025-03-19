На 10 миллиардов сомов продано акций НЭСК на Кыргызской фондовой бирже. Об этом сообщается на сайте КФБ.

Уточняется, что по итогам торгов 18 марта объем операций составил более 10 миллиардов сомов, увеличившись на 3 тысячи процентов по сравнению с днем предыдущим.

Наибольший объем операций пришелся на акции ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана».

Напомним, в декабре 2024 года Министерство финансов увеличило объем пакета в ОАО «Национальные электрические сети Кыргызстана». До изменения доля в уставном капитале Минфина составляла 7 миллиардов 123 миллиона 539 тысяч 266 экземпляров простых именных акций (33,33 процента). Ее стоимость оценивалась в 11 миллиардов 788 миллионов 788 тысяч сомов.

А решением акционеров ОАО уставный капитал НЭСК был увеличен на 37 миллиардов сомов.

Планируется, что в целом уставный капитал НЭСК достигнет 72 миллиардов 930 миллионов сомов.