Импорт товаров из стран Европы в Кыргызстан продолжает сокращаться. Об этом свидетельствуют данные Национального статистического комитета.

По его информации, в январе 2025 года импорт товаров сократился на 31,9 процента по сравнению с аналогичным периодом 2024-го.

За указанный период из Европы импортировано товаров на сумму $47 миллионов 300 тысяч, в том числе из:

Италии привезли оборудование, лекарства, ювелирные изделия, пищевые продукты на $5,5 миллиона;

Польши — механическое оборудование, легковые автомобили, лекарства на $4,5 миллиона;

Литвы — тракторы, механическое оборудование, легковые автомобили, мясо домашней птицы на $3,1 миллиона;

Германии — легковые автомобили, механическое оборудование, лекарства, шоколад, нефтепродукты на $10,1 миллиона;

Франции — парфюм, косметика, химические вещества для литейных форм, пластмассы на $5,6 миллиона.

Напомним, в 2024 году импорт товаров из стран Европы в Кыргызстан тоже сократился — на 23 процента по сравнению с 2023-м. Тогда доля европейской продукции составила 7 процентов в общем объеме импорта по итогам года.