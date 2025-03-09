Ресурсы КР позволяют вырабатывать до 142,5 миллиарда киловатт электроэнергии

Водные ресурсы Кыргызстана позволяют вырабатывать до 142,5 миллиарда киловатт электроэнергии. Такую цифру в Ханое (Вьетнам) во время бизнес-диалоа озвучил директор Национального агентства по инвестициям Талантбек Иманов.

По его словам, Кыргызстан обладает хорошим экономическим потенциалом, страна занимает третье место в СНГ по водным ресурсам, что позволяет производить до 142,5 миллиарда киловатт электроэнергии.

В диалоге приняли участие более 60 представителей бизнеса из разных сфер — энергетики, горнодобывающей и нефтегазовой отрасли и логистики.

Вьетнаму презентовали туристические проекты КР, в том числе горнолыжный кластер «Три вершины», всесезонный курорт «Чаткал Резорт», Национальный спортивный центр «Тамга-Тосор» и «Байтик Маунтин Резорт».