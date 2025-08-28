10:21
USD 87.35
EUR 101.23
RUB 1.08
Экономика

Лимит превышен. ЕАЭС ограничивает беспошлинный импорт одежды из Вьетнама

Евразийская экономическая комиссия вводит триггерные меры на одежду из Вьетнама из-за превышения импорта. Об этом сообщили в ЕЭК.

Отмечается, что нововведение поддержит местных производителей и предотвратит рост беспошлинного ввоза.

иллюстративное
Фото иллюстративное

«Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение ввести триггерную защитную меру в отношении некоторых видов одежды, импортируемой из Вьетнама с использованием тарифных преференций согласно соглашению о свободной торговле», — отметили в комиссии.

Суть данной меры заключается в том, что, начиная с момента ее вступления в силу, в течение последующих шести месяцев на ввоз некоторых видов одежды из Вьетнама на территорию Евразийского экономического союза будет распространяться стандартная ставка единого таможенного тарифа ЕАЭС. Основанием для принятия данного решения стало превышение допустимого триггерного уровня импорта товаров из Вьетнама, закрепленного в соглашении.

Министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев отметил, что эта мера позволит поддержать производителей союза и исключить резкий рост беспошлинного ввоза товаров из Вьетнама выше тех уровней, которые предусмотрены соглашением, что важно для легкой промышленности наших стран.

Решение вступит в силу через 30 календарных дней с момента его официального опубликования.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/341212/
просмотров: 238
Версия для печати
Материалы по теме
В I полугодии Кыргызстан вновь демонстрирует рост промышленного производства
Внешняя торговля Кыргызстана немного выросла, но все еще в минусе
Во Вьетнаме фермеров выселяют с их земель, чтобы построить гольф-клуб для Трампа
Заседание Евразийского межправительственного совета пройдет в Чолпон-Ате
Назарбек Малаев назначен замдиректора департамента развития интеграции ЕЭК
ЕЭК внесет изменения в правила проведения фармацевтических инспекций
Данияр Иманалиев назначен министром по интеграции и макроэкономике ЕЭК
Кыргызстан остается основным поставщиком новых легковых автомобилей в Россию
Шторм. Во Вьетнаме при крушении судна во время экскурсии погибли 38 туристов
В 2025 году Кыргызстан импортировал 2 миллиарда киловатт-часов электроэнергии
Популярные новости
Мелкий уголь отпускать населению не&nbsp;будут&nbsp;&mdash; &laquo;Кыргызкомур&raquo; Мелкий уголь отпускать населению не будут — «Кыргызкомур»
Доллар и&nbsp;рубль продолжают дешеветь к&nbsp;сому. Курс валют на&nbsp;26&nbsp;августа Доллар и рубль продолжают дешеветь к сому. Курс валют на 26 августа
В&nbsp;Кыргызстане зарплаты растут, но&nbsp;текучесть кадров остается проблемой В Кыргызстане зарплаты растут, но текучесть кадров остается проблемой
В&nbsp;Кыргызстане собирают рекордное количество помидоров В Кыргызстане собирают рекордное количество помидоров
Бизнес
Будущее AI&nbsp;в&nbsp;Кыргызстане: интервью с&nbsp;Чингизом Арзиевым, Head of&nbsp;AI в&nbsp;BDigital Будущее AI в Кыргызстане: интервью с Чингизом Арзиевым, Head of AI в BDigital
O!Store дарит скидку 34&nbsp;процента на&nbsp;аксессуары к&nbsp;34-летию независимости&nbsp;КР O!Store дарит скидку 34 процента на аксессуары к 34-летию независимости КР
Онлайн-кредит для&nbsp;ИП в&nbsp;O!Business&nbsp;&mdash; быстро, удобно и&nbsp;без залога Онлайн-кредит для ИП в O!Business — быстро, удобно и без залога
Новый мобильный банкинг от&nbsp;&laquo;Айыл Банка&raquo;&nbsp;&mdash; ABank Новый мобильный банкинг от «Айыл Банка» — ABank
28 августа, четверг
10:16
В бишкекском жилмассиве «Алтын-Ордо» демонтируют незаконные постройки В бишкекском жилмассиве «Алтын-Ордо» демонтируют незако...
10:12
Кыргызстан примет отборочные игры Кубка Азии по футболу. Расписание матчей
10:09
В КР закупили оборудование для региональных кардиологических центров
10:07
В Кыргызстане модернизируют питание в школах и детсадах
10:01
Улица Курманжан Датки в городе Ош открыта для проезда