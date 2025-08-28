Лимит превышен. ЕАЭС ограничивает беспошлинный импорт одежды из Вьетнама

Евразийская экономическая комиссия вводит триггерные меры на одежду из Вьетнама из-за превышения импорта. Об этом сообщили в ЕЭК.

Отмечается, что нововведение поддержит местных производителей и предотвратит рост беспошлинного ввоза.

Фото иллюстративное

«Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение ввести триггерную защитную меру в отношении некоторых видов одежды, импортируемой из Вьетнама с использованием тарифных преференций согласно соглашению о свободной торговле», — отметили в комиссии.

Суть данной меры заключается в том, что, начиная с момента ее вступления в силу, в течение последующих шести месяцев на ввоз некоторых видов одежды из Вьетнама на территорию Евразийского экономического союза будет распространяться стандартная ставка единого таможенного тарифа ЕАЭС. Основанием для принятия данного решения стало превышение допустимого триггерного уровня импорта товаров из Вьетнама, закрепленного в соглашении.

Министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев отметил, что эта мера позволит поддержать производителей союза и исключить резкий рост беспошлинного ввоза товаров из Вьетнама выше тех уровней, которые предусмотрены соглашением, что важно для легкой промышленности наших стран.

Решение вступит в силу через 30 календарных дней с момента его официального опубликования.