Почему семья из Бишкека выбрала Нячанг: опыт зимовки во Вьетнаме

Милана Джаманкулова и ее супруг программисты. Сейчас кыргызстанка в декретном отпуске — воспитывает годовалого сына и рассказывает в своих соцсетях об их жизни во Вьетнаме. Своими впечатлениями об этой стране Милана поделилась с 24.kg.

Фото из архива собеседницы. Милана Джаманкулова

— В 2023-м мы были во Вьетнаме в свадебном путешествии — родители мужа подарили путевку. Нам очень приглянулась это государство, и мы хотели пожить здесь некоторое время. Так и получилось, что спустя ровно два года мы снова здесь. Живем в Нячанге — одном из главных туристических городов, где очень много приезжих из СНГ.

— Почему выбрали именно Вьетнам, а не Таиланд, Бали или другую страну для зимовки?

— Здесь дешево. Плюс очень добродушный, открытый, вежливый народ. Вьетнамцы такие улыбчивые! Они всегда не прочь пообщаться.

— Каким был главный мотив переезда?

— Прошлой осенью у нас родился сын, его младенческий период пришелся на холодное время года. Всю зиму мы просидели дома из-за невозможности нормально дышать на улице. Мы живем в частном секторе, и там многие топят чем попало. В нашем районе индекс загрязненности воздуха доходил до 900. И тогда я задумалась о том, чтобы уехать из Кыргызстана на зимовку. Сказала мужу, ему идея понравилась, так мы и оказались во Вьетнаме.

— Для меня сложность была только в перелете с малышом. Некоторые дети переносят ночные перелеты хорошо, а моему не зашло. В самолете мы с ним очень мало спали, что повлияло на несколько следующих дней. Адаптация проходила не так мягко, как я ожидала.

— С какими трудностями вы столкнулись в первую неделю — климат, еда, бытовые моменты?

— В целом как таковых трудностей не было, поскольку мы уже знали, куда пойти, что поесть, какой здесь климат. Сложности были только в адаптации малыша: первые два дня у него были температура и расстройство кишечника. Но потом, к счастью, все наладилось.

— Как быстро привыкли к местной культуре и ритму жизни?

— Мы с мужем изначально любим всякий движ, поэтому привыкли быстро. Только с ребенком немного замедлились, а так все отлично. Но, конечно, вьетнамцев нам не догнать, у них утро начинается в 4.00. Все в это время купаются в море, занимаются зарядкой на улице, танцуют и к 7.00-8.00 идут на работу.

Фото из архива собеседницы

— В первую неделю остановились в отеле и искали квартиру в Telegram-группах, их тут очень много. Можно ввести в поиск условно «Нячанг недвижимость» — и появятся разные варианты.

Предлагают квартиры на любой бюджет, начиная от $100-150 и выше. За такую цену это обычно однокомнатные студии. У нас же квартира после ремонта, две спальни, кухня и гостиная со всем необходимым для проживания. Мы сняли за $400, с коммунальными услугами выходит до $500. Здесь очень дорогое электричество, почти в 10 раз дороже, чем в Бишкеке.

В плане удобств различий нет — все такое же, как на родине, только плита индукционная. Первое время не могла понять полностью ее принцип работы, так как дома у нас был газ.

— Как обстоят дела с работой?

— Я потихоньку изучаю информацию, чтобы вскоре выйти на рынок. Но это позже, когда подрастет сын. Пока просто веду Instagram и TikTok о нашей жизни во Вьетнаме. У мужа работа была на момент зимовки. Я заметила, что почти все программисты здесь работают удаленно.

— Фрукты и овощи здесь, конечно, дешевле, рыба тоже. Недавно купила 2,5 килограмма говядины за 1,5 тысячи сомов. А вот молочная продукция дорогая — 200 граммов сыра условно выходит на 350-400 сомов, а литр молока — 130 сомов.

По поводу медицины не могу сказать — муж воспользовался пока только стоматологией. Если сдавать анализы в комплексе, то выходит дешевле, чем в Кыргызстане.

В целом экономить не проблема. Можно ездить на автобусе, на байке очень дешево. Но поскольку я с ребенком, то в основном передвигаюсь на такси или пешком. Можно ходить на рынки, однако продавцы часто завышают цены при виде туристов.

Фото из архива собеседницы. Милана Джаманкулова с сыном

— Местные очень приветливые, улыбчивые, открытые. Они привыкли, что здесь много туристов. В основном общаемся на английском или через переводчик/чат GPT. Некоторые вьетнамцы немного владеют русским.

— Что удивило в традициях, еде, образе жизни?

— Меня удивляет одно — любовь к сладкому хлебу. Я даже не знаю, из чего и как он готовится, но он сладкий. Сколько бы мы ни ели здесь хлеба, не можем наесться им. Бывает, съедаем по два батона в день, потому что он какой-то легкий. Может, его делают из рисовой муки?..

Очень нравится их отношение к детям. Моего ребенка залюбливают, каждый мимо проходящий обязательно здоровается и дает «пять» — моему экстравертному ребенку это только в кайф. Он тут общается и знакомится со всеми. У нас даже пара вьетнамских деток в друзьях.

Фото из архива собеседницы

— С октября до февраля здесь сезон дождей, но почти за полтора месяца осадки были, может, раз десять и не продолжительные. А недавно шли дожди около трех-четырех дней, и запад города затопило. Многие люди остались без крыши над головой. Говорят, такая непогода последний раз была около 30 лет назад. В целом климат для нас комфортный — не сильно жарко, моментами бывает прохладно. И это классно, главное — без слякоти и снега.

— Что вам нравится больше всего во вьетнамской зимовке? Бывали моменты, когда хотелось вернуться домой?

— В первую очередь то, что мы всей семьей можем посмотреть другую страну, изучить новую культуру. Первый месяц я особо не скучала, а сейчас начинаю понимать и осознавать, что родных и близких очень не хватает. В Бишкеке у нас большая семья, думаю, скучаю только по родным. Будь они здесь, мне больше ничего не нужно было бы.

Фото из архива собеседницы. Милана Джаманкулова

— Думаю, зимовка подойдет всем, кто просто готов даже попробовать. Государство по духу очень близко нашему, здесь можно найти все, что душе угодно.

Тут прекрасен отдых как с детьми, так и без, можно найти развлечения на любые вкус и бюджет. Единственная трудность, которая может возникнуть для наших граждан, — вопрос питания. Но всегда можно найти решение, в том числе и мясо халал для тех, кто переживает по этому поводу.

Если хотите приехать сюда именно на отдых, то примерно с января-февраля будет хорошо, море обещает быть чистым, ну и сезон дождей заканчивается.

Если хотите пожить здесь, то зимнее время очень актуально — не так жарко, отличный период. Ну и вещей сюда с собой много не берите, потому что на обратном пути места в чемодане будет не хватать.

— Что нужно обязательно взять с собой из дома?

— Я с собой привезла аптечку ребенку, потому что некоторые медицинские препараты отличаются от наших. Специально обращалась к педиатру заранее с просьбой составить детскую аптечку на все случаи. Кроме одежды, другого ничего с собой не брали. Все необходимое купили на месте.