Французский шарм и азиатский драйв: репортаж из Ханоя

Ханой — столица Вьетнама — невероятный город контрастов. Город-оксюморон сочетает в себе все грани богатства и бедности, исторического наследия и стремления к футуризму в настоящем.

Ощущения от знакомства с Ханоем могут быть самыми противоречивыми.

Если вы попадете при первом визите в его старую историческую часть, сразу заметите — в стране еще сильны влияние китайской культуры и наследие коммунизма. Это видно по архитектуре, надписям и лозунгам на улицах. Древние пагоды соседствуют с модными арт-галереями, а пропагандистские плакаты — с рекламой Starbucks.

Тот же мавзолей Хо Ши Мина — суровое напоминание о том, что государство придерживается социалистического строя. Увидеть памятник изнутри не удалось из-за реконструкции объекта, но снаружи это здание в типично коммунистическом стиле.

Название «Ханой» дословно означает «город между рек». И проезжая по улицам столицы, можно заметить, как главная и самая важная водная артерия — Красная река — опоясывает весь город.

Фото из интернета. Красная река

Мопедный хаос

Чтобы понять Ханой, надо сначала научиться переходить дорогу. Забудьте о правилах. Здесь нет светофоров для пешеходов, а зебра — декоративный элемент. Вы просто делаете шаг в бурлящую реку из сотен мотобайков, а потом пытаетесь маневрировать между ними.

В этом ритуале весь Ханой: город организованного хаоса, где интуиция важнее правил, а доверие — основа выживания.

Мопеды считаются автомобильным транспортом и все с номерами, поэтому их спокойно оставляют на улицах. Отучившись месяц, на них гоняют как целые семьи, так и молодежь, и пожилые. Наличие личных авто у населения в более чем 11 миллионов человек в столице могло бы стать серьезной проблемой.

Аварии и скандалы на дорогах для такого количества байков не так многочисленны. Сразу вспоминается, как мотобайки и скутеры стали проблемой для Бишкека, а власти пока не могут справиться с ними.



Квартал с душой

Сердце Ханоя — Старый квартал — бьется в бешеном ритме. Узкие улочки, каждая из которых исторически закреплена за определенным ремеслом (Шелковая, Сахарная, Бамбуковая), сегодня представляют собой калейдоскоп из магазинов, кафе, мастерских и гестхаусов.





Есть прямо на улице здесь не зазорно. Просто садитесь на крошечный пластиковый стул и заказываете то, что едят все вокруг. И это несмотря на отсутствие санитарных норм, гигиены со стороны тех, кто готовит еду у вас на глазах, и большое количество мусора.

Конечно, нам, туристам из Кыргызстана, было сложно привыкать к вьетнамской еде, сдобренной большим количеством специй. Они создают непривычное сочетание вкусов и ароматов. Но зато кальмары, крабы, креветки и другие морепродукты наисвежайшие!



Ночной Ханой

Ханой ночью оживает. Так как днем воздух в июне прогревается до более 50 градусов, многие «выползают» на прогулки к вечеру и гуляют по городу ночью. Семьи с детьми можно встретить в парках и на площадях и после полуночи. А у местных достопримечательностей разгуливают толпы туристов.

Заметно, что город не справляется с уборкой мусора, который повсюду в старых кварталах.

Франция рядом

Стоит свернуть с шумных улиц в тихий переулок или дойти до Французского квартала, и город преображается. Широкие бульвары, тенистые аллеи, величественные колониальные особняки с желтыми стенами и зелеными ставнями — здесь время замедляет свой бег.





Жилье мечты

Уровень жизни вьетнамцев невысокий. Средняя зарплата в районе $300-400. Как рассказал местный гид, налог на недвижимость низкий, но дома и квартиры очень дорогие (около $5 тысяч за квадратный метр). Чтобы заработать, например, на двухкомнатную квартиру, надо работать лет 50. Для многих накопить на собственное жилье — предел мечтаний.

Многие вьетнамцы выезжают за границу в поисках более высокого заработка. Популярным направлением остается Европа. К слову, в Бишкек приезжают в основном вьетнамки, которых нанимают в качестве нянек для детей.

Жилищный фонд в Ханое расширяется быстро. Инвесторы строят дома по концепции all in one, как город в городе, где вся инфраструктура в одном стиле. Небоскребы в 50 этажей и выше растут в столице, как грибы после дождя.



















Почти на 53 гектарах возведут 24 тысячи квартир, бизнес-комплексы, школы, детсады и даже искусственное озеро.

В марте президент Кыргызстана Садыр Жапаров заложил капсулу под возведение комплекса, а недавно глава кабинета министров и мэр Бишкека проверили ход строительства.

Компания обещает построить масштабный проект за пять лет. Если это будет так же впечатляюще, как в Ханое, остается только радоваться за развитие родного города.



Есть на что посмотреть

В любой стране турист гонится за достопримечательностями. Ханой славится многими.









Фото из интернета. Поезд

Ханой знаменит своим оперным театром, Храмом литературы, самобытными храмами и пагодами и многим другим.

Фото 24.kg. Ханой Путь развития

Столица Вьетнама развивается. Как рассказал гид, происходит это за счет увеличения добычи минеральных ресурсов, туризма. Туристов со всего света Вьетнам привлекает экзотикой, относительно низкими ценами, вкусным кофе и зеленым чаем, разнообразной кухней и своим гостеприимством.

Люди во Вьетнаме очень дружелюбные, искренние и простые. Несмотря на то что большая часть населения живет скромно, вьетнамцы не отличаются наглостью и желанием обогатиться за счет туристов. Это не может не подкупать.

Бедные кошки, удачливые собаки

К слову, животных вьетнамцы любят, но выборочно. Ханойцы — народ суеверный и верит, что собаки (их тут называют «зоу», что схоже с произношением слова «богатство») приносят удачу и богатство, и все стараются держать их дома.

А вот мяукание кошки, которых называют «мео», наоборот, как считается, ведет к бедности, поэтому их особо и не любят. Поэтому в городе их почти не видно, но очень много собак.

Любовь не с первого взгляда

Ханой не очаровывает с первого взгляда. Он оглушает, сбивает с толку, испытывает на прочность. Чего только стоит климат, когда жара не дает дышать, а из-за большой влажности одежда липнет к телу.

Ханой — это город-впечатление. Он может показаться сложным и шумным, но если дать ему шанс и не «цепляться за мелочи», откроет вам свое сердце, полное истории, тепла и невероятной жизненной энергии.