К 2028 году вклад электронной коммерции в ВВП КР может достигнуть 13 процентов

В Бишкеке состоялось годовое общее собрание ассоциации электронной коммерции, на котором глава организации Айбек Куренкеев заявил о прогнозируемом росте вклада электронной коммерции в ВВП страны до 13 процентов к 2028 году. Об этом сообщили в пресс-службе ассоциации.

В мероприятии приняли участие представители бизнеса, государственных структур и эксперты отрасли для подведения итогов работы за 2024 год и определения планов на 2025 год и последующий период.

Согласно данным АЭК КР, в 2024 году рынок электронной коммерции Кыргызстана достиг объема в $359,2 миллиона.

Ожидается, что к 2028 году этот показатель вырастет до $595,7 миллиона.

В 2025 году ассоциация планирует организацию новых бизнес-встреч и проведение выставки E-Commerce EXPO. Также будет проводиться работа по совершенствованию законодательной базы, созданию благоприятной среды и специального режима для электронной коммерции.

Фото Ассоциации электронной коммерции

Отмечается, что одним из приоритетных направлений станет развитие логистической инфраструктуры, в частности разработка закона о парке электронной торговли КР совместно с Министерством экономики.

Кроме того, ассоциация намерена провести стратегическую сессию для выработки долгосрочной стратегии развития электронной коммерции в Кыргызстане и Центральной Азии.

Айбек Куренкеев подчеркнул, что электронная коммерция является драйвером роста экономики и заявил о цели создания комфортных условий для развития бизнеса в цифровой среде, вывода локальных компаний на международные рынки и укрепления доверия к онлайн-торговле.