Трамп подписал указ о стратегическом резерве биткоина: цена криптовалюты упала

Дональд Трамп подписал указ о стратегическом резерве биткоина. Об этом сообщает агентство Reuters.

Как уточнил на своей странице в соцсети X советник президента США по науке и технологиям бизнесмен Дэвид Сакс, Штаты не будут продавать биткоины из стратегического резерва.

«США не будут продавать биткоины, депонированные в резерве. Они будут храниться как средство сбережения. Резерв — это своего рода цифровой Форт-Нокс для криптовалюты, которую часто называют «цифровым золотом»», — сообщил он.

Ранее Дэвид Сакс, которого Дональд Трамп назначил «криптоцарем» своей администрации, рассказал, что американские власти потеряли миллиарды долларов. Он подсчитал, что за последние 10 лет власти Соединенных Штатов продали 195 тысяч биткоинов.

Рынок криптовалют отреагировал на указ Трампа падением. Стоимость биткоина снизилась на 3 процента, с $87 тысяч 600 до $84 тысяч 700. Ethereum подешевел на 2 процента, токены Ripple и Solana — на 1 процент и 3 процента соответственно. Цена Cardano снизилась на 13 процентов.