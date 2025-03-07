Денежные переводы трудовых мигрантов из-за рубежа способствуют значительному снижению уровня бедности в странах Центральной Азии. Об этом сообщили в представительстве Всемирного банка (ВБ) в Узбекистане.

ВБ представил новое исследование, содержащее анализ современных миграционных тенденций, вызовов и возможностей в регионе Европы и Центральной Азии.

«Работая за границей, мигранты из этих стран могут удвоить или утроить свой доход, что значительно улучшает уровень жизни их семей. В частности, в Кыргызстане уровень бедности среди домохозяйств, получающих денежные переводы, составляет менее 10 процентов, тогда как без них он превысил бы 50 процентов», — говорится в пресс-релизе.

В Узбекистане отсутствие денежных переводов увеличило бы уровень бедности с 9,6 процента до 16,8 процента.

По оценке экспертов ВБ, в странах Центральной Азии трудовая миграция остается одним из ключевых источников дохода для миллионов граждан. По состоянию на 2024 год денежные переводы трудовых мигрантов составляли 45 процентов ВВП Таджикистана — это самый высокий показатель в мире в относительном выражении.

В Кыргызстане доля переводов достигла 24 процентов ВВП, а в Узбекистане — 14 процентов ВВП.

«Миграция остается значимым вызовом для развития в регионе Европы и Центральной Азии, где проживает 100 миллионов мигрантов — треть мирового миграционного населения. Разрыв в доходах, демографический дисбаланс, изменение климата и вооруженные конфликты продолжают способствовать росту миграционных потоков по всему миру», — говорится в сообщении.

По состоянию на 2023 год более 80 процентов трудовых мигрантов из Таджикистана и Кыргызстана направлялись в Россию, добавили в ВБ.