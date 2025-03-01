Более 50 предприятий планируют запустить в 2025 году в агросекторе Кыргызстана

При поддержке Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в Кыргызстане в 2025 году планируют сдать в эксплуатацию 55 новых объектов в сфере экспортной инфраструктуры и перерабатывающей промышленности. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
По ее данным, на их финансирование из республиканского бюджета и за счет привлечения иностранных инвестиций планируют потратить 33 миллиарда 196 миллионов сомов.
Среди объектов, которые планируют сдать в эксплуатацию:
- 13 торгово-логистических центров и складов;
- 6 заводов по переработке мяса;
- 6 заводов по производству рыбы и морепродуктов;
- 11 заводов по переработке овощей и фруктов;
- 1 производственный цех по производству почвенных удобрений;
- 1 табачный завод;
- 4 завода по производству хлебобулочных и кондитерских изделий;
- 3 завода по переработке растительного масла;
- 3 цеха по переработке шерсти и хлопка;
- 5 молочных заводов;
- 2 карантинные фитосанитарные лаборатории.