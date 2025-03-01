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Экономика

Более 50 предприятий планируют запустить в 2025 году в агросекторе Кыргызстана

При поддержке Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в Кыргызстане в 2025 году планируют сдать в эксплуатацию 55 новых объектов в сфере экспортной инфраструктуры и перерабатывающей промышленности. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, на их финансирование из республиканского бюджета и за счет привлечения иностранных инвестиций планируют потратить 33 миллиарда 196 миллионов сомов.

Среди объектов, которые планируют сдать в эксплуатацию:

  • 13 торгово-логистических центров и складов;
  • 6 заводов по переработке мяса;
  • 6 заводов по производству рыбы и морепродуктов;
  • 11 заводов по переработке овощей и фруктов;
  • 1 производственный цех по производству почвенных удобрений;
  • 1 табачный завод;
  • 4 завода по производству хлебобулочных и кондитерских изделий;
  • 3 завода по переработке растительного масла;
  • 3 цеха по переработке шерсти и хлопка;
  • 5 молочных заводов;
  • 2 карантинные фитосанитарные лаборатории.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/321387/
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