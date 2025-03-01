Более 50 предприятий планируют запустить в 2025 году в агросекторе Кыргызстана

При поддержке Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в Кыргызстане в 2025 году планируют сдать в эксплуатацию 55 новых объектов в сфере экспортной инфраструктуры и перерабатывающей промышленности. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, на их финансирование из республиканского бюджета и за счет привлечения иностранных инвестиций планируют потратить 33 миллиарда 196 миллионов сомов.

Среди объектов, которые планируют сдать в эксплуатацию: