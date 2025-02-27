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Экономика

Россия вводит запрет на экспорт бензина с 1 марта до 31 августа 2025 года

Россия вводит запрет на экспорт бензина с 1 марта до 31 августа. Решение принято правительством РФ, сообщается в его Telegram-канале.

Отмечается, что решено продлить до конца лета — с 1 марта по 31 августа — запрет на экспорт бензина для не производящих его компаний.

Напомним, запрет на экспорт бензина был введен в России на период с марта по конец августа 2024 года. В мае эмбарго временно отменили, но уже с сентября действие запрета на поставки за рубеж было продлено. Ограничения должны были действовать до конца декабря прошлого года. В ноябре правительство разрешило до 31 января 2025 года экспорт компаниям, которые производят более 1 миллиона тонн бензина в год. Позднее это разрешение было продлено до конца февраля. Для трейдеров, нефтебаз и компаний с меньшей производственной мощностью запрет действовал без исключений.

Ограничение не будет распространяться на поставки, осуществляемые непосредственными производителями нефтепродуктов.

Решение принято для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, поддержания экономики нефтепереработки, противодействия серому экспорту автомобильного бензина, пояснили в правительстве.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/321280/
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