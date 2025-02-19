Для импортеров, относящихся к группе риска, в ЕАЭС ввели новое требование

Для импортеров товаров из стран Евразийского экономического союза, подпадающих под критерии риска, ввели новое требование. Об этом сообщила пресс-служба Государственной налоговой службы Кыргызстана.

По ее данным, таким субъектам необходимо вносить денежные средства на специальный депозитный счет налогового органа перед импортом товаров. Сумма перечисления должна составлять не менее 20 процентов от облагаемой стоимости импортируемых товаров.

Если налогоплательщик ввозит товары из стран ЕАЭС и получает справку о налоговой регистрации с отметкой «Для целей импорта товаров из государств – членов ЕАЭС», налоговый орган оценивает степень риска.

Уровень риска определяют по нескольким критериям. К ним относятся: получение справки впервые, аннулирование ранее выданной справки, смена налоговой регистрации или учредителя компании.

Решение о включении налогоплательщика в группу риска принимает сотрудник Налоговой службы, оформляющий справку в информационной системе.

Налогоплательщики могут ознакомиться с порядком внесения и возврата денег на депозитный счет налогового органа при импорте товаров на официальном сайте ГНС в разделе «База знаний».

Данное требование ввели для усиления контроля за уплатой НДС при импорте товаров из ЕАЭС. Оно направлено на предотвращение фиктивного ввоза товаров в адрес несуществующих или ликвидированных получателей, сокращение теневого оборота, увеличение налоговых поступлений, обеспечение гарантированного исполнения налоговых обязательств субъектами, подпадающими под критерии риска.

Кроме того, мера позволит исключить оформление документов на подставных лиц, фиктивных получателей и отправителей, а также на банкротов и ликвидированные компании.

При этом добросовестные налогоплательщики, не подпадающие под критерии риска, не будут затронуты данным требованием, отметили в ГНС КР.